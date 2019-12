Al Bano, la figlia Ylenia ‘riappare’ in Italia: una foto mostra che è viva

La figlia di Al Bano potrebbe essere ancora viva. Arriva un nuovo identikit in Italia di Ylenia

Sulla tragica scomparsa di Ylenia Carrisi continuano ad esserci tantissimi misteri. Nel corso degli anni, infatti, diverse sono state le piste sul suo allontanamento. Alcuni hanno sempre pensato che la figlia di Al Bano si sia suicidata, gettandosi nelle acque del Mississipi. Altri, invece, pensano che la giovane abbia deciso di cambiare vita, dandosi una nuova identità.

Del misterioso caso si è occupato di recente Chi l’ha visto? il programma condotto da Federica Ricciarelli. A quanto pare, sulla figlia dei due artisti ci sarebbero delle novità e grazie a dei macchinari specializzati è stato possibile creare un nuovo identikit della giovane. (Continua dopo la foto)

Ylenia coinvolta in un operazione antidroga

Ormai sono trascorsi 26 anni da quando la Carrisi non è più a casa. Poche settimane fa, il programma Chi l’ha visto? che ha avuto come ospite anche Romina Power, si è occupato del caso portando in Italia nuove indiscrezioni. Tra le tante ipotesi sulla sua scomparsa, quella ritenuta più attendibile riguarda il detective Crescentini.

L’uomo indagando avrebbe scoperto che la figlia di Al Bano e Romina sarebbe viva e sotto copertura. La donna nel 1994 sarebbe stata coinvolta in un’operazione antidroga per via di alcuni presunti giri di cui faceva parte e, per non essere uccisa, venne inserita in un programma di protezione per testimoni.

La figlia di Al Bano avrebbe rubato l’identità di Susanne

Tempo fa il quotidiano SecoloXIX si è occupato del caso ‘Ylenia’. In una stazione della Florida vennero ritrovati i resti di una donna morta nel 1994. Le possibilità che si trattasse proprio della figlia di Al Bano erano molto alte. Infatti, la giovane somigliava tanto alla Carrisi e con lei furono trovati dei oggetti personali.

La squadra investigativa venne a Cellino San Marco per prelevare i campioni di Dna ai suoi familiari. L’esito, purtroppo o per fortuna, è stato negativo e l’ultima ipotesi sarebbe quella che la defunta potrebbe essere Susanne, la sua amica. Questo spiegherebbe anche il motivo per cui insieme al suo corpo sono stati trovati anche delle cose personali di Ylenia.