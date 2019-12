Giulia De Lellis si è trasferita a Lugano: ecco la sua nuova casa che condivide con Andrea Iannone [FOTO]

La casa di Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Negli ultimi anni Giulia De Lellis ha cambiato due volte città per seguire il suo cuore. Infatti l’ex corteggiatrice inizialmente viveva a Roma, successivamente si è trasferita a Verona per stare insieme ad Andrea Damante, Dopo la fine della loro storia che sappiamo tutti come è andata a finire, l’influencer è rimasta per un anno nella città scaligera dove ha numerosi amici.

Da qualche mese, però, la ragazza ha seguito la sua nuova fiamma Andrea Iannone che da poco ha acquistato una bellissima villa a Lugano. Un’abitazione moderna e dotata di tutti i comfort, andiamo a vedere nel dettaglio le foto e le informazioni dettagliate.

Il terrazzo con vista mozzafiato

La villa dove vivono Giulia De Lellis e Andrea Iannone è immersa nella natura dove è possibile respirare aria pulita. I due fidanzati abitano sotto lo stesso tetto ormai da qualche mese e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è felice di invadere il territorio del pilota della Moto GP con i suoi effetti personali, ovvero dai vestiti alle scarpe, fino ai prodotti per la cosmesi.

Osservando le foto che postato su IG, ogni angolo dell’abitazione svizzera è arredato e personalizzato in modo minuzioso. A partire dal terrazzo che è davvero suggestivo. Infatti la maggior parte della struttura è circondata da un ampio spazio terrazzato, dove il colore dominante è il bianco. A sostituire il pavimento esterno c’è un prato ben curato. Per non parlare del panorama che è spettacolare. (Continua dopo le foto)

La zona living e la sala giochi

Senza ombra di dubbio il fulcro della villa di Iannone e De Lellis è la zona living, molto luminosa grazie alle grandi vetrate, ma nello stesso tempo calda grazie al rivestimento in legno delle pareti e della libreria. E’ possibile vedere un divano completamente bianco è posizionato al centro della camera di fronte al maxi schermo.

In questa stanza, inoltre, si può notare la quantità eccessiva di oggetti e fiori d’ornamento che danno un tocco di vivacità all’ambiente. Ovviamente in questo periodo non poteva mancare l’albero di Natale, molto luminoso e ricco. All’interni della casa c’è pure una sala da giochi esclusivamente per il Iannone, nascosta fra le altre camere della sua abitazione. Il campione della Moto GP, infatti, si è ritagliato un angolo tutto suo dove potersi svagare quando non effettua delle gare.