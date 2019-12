Gravissimo lutto per Silvia Toffanin: il triste annuncio a Verissimo con la voce spezzata dal dolore

Gravissimo lutto per Verissimo e Silvia Toffanin

Sabato pomeriggio dalle 16 fino alle 18:50 su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata del 2019 di Verissimo. La padrona di casa Silvia Toffanin, dopo aver annunciato gli ospiti della settimana prossima, ha fatto un annuncio molto commovente.

La compagna o forse già moglie di Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha rivelato la prematura scomparsa di una sua storica collaboratrice. Una donna alla quale sia lei che tutta la squadra del programma Mediaset era molto affezionata.

Quando ha annunciato il lutto, la voce dell’ex Letterina di Passaparola era spezzata, visto che con molta probabilità l’addetta ai lavori di Verissimo sarà morta molto giovane. In pratica, alla fine della puntata di sabato scorso di Verissimo abbiamo visto un altro aspetto di Silvia, una donna molto dispiaciuta e umana. Ma chi saranno gli ospiti dell’ultima puntata?

Verissimo, ultima puntata del 2019: gli ospiti della prossima settimana

Come annunciato sopra, sabato prossimo 21 dicembre sarà l’ultima puntata dell’anno di Verissimo. Alla corte di Silvia Toffanin ci sarà Rita Rusic, concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4, quello che sarà condotto da Alfonso Signorini e che prenderà il via da gennaio. La partecipazione al reality show dell’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata annunciata già circa 15 giorni fa, durante un’intervista rilasciata al magazine di gossip Chi.

Oltre a quest’ultima nello studio di Cologno Monzese ci sarà anche Alessandra Amoroso, una delle cantanti più amate del nostro Paese. La trionfatrice di Amici di Maria De Filippi si racconterà alla padrona di casa in una lunga intervista prima del Santo Natale. Ma non mancheranno altri ospiti e infine ci saranno i saluti per dare al via alla lunga pausa natalizia.

Fiorello show a Verissimo: ‘Sono la nuova Toffanin’

Rosario Fiorello all’interno della sua trasmissione Viva RaiPlay ha addirittura creato il segmento EPCFCVFINT, ovvero E poi c’è Fiorello che vuole fare il nuovo Toffanin, ha avuto l’onore di ospitare la conduttrice di Verissimo.

“Sono il nuovo Toffanin”,

ha detto lo showman siciliano.