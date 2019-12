Mara Venier fa irritare Maria De Filippi: il brutto sgarro che potrebbe costare caro a Queen Mary

Mara Venier e il suo La porta dei sogni

Anche se sono grandi amiche, si diceva la stessa cosa di Barbara D’Urso, sta iniziando una nuova sfida televisiva tra due big. Stiamo parlando di Mara Venier e Maria De Filippi. Infatti da venerdì 20 dicembre 2019, la conduttrice veneta sbarcherà in prime time su Rai Uno con la sua nuovissima trasmissione che si chiama La porta dei sogni.

Un format che, stando alle prime indiscrezioni circolate in rete sembra somigliare tanti a C’è Posta per Te di Queen Mary. Per quale motivo la Venier ha voluto fare questo affronto? Non poteva scegliere un altro periodo per la messa in onda?

Lo sgarro di Mara a Maria

“Vedrete storie di vita, desideri. Sarà uno show sui sentimenti, sui desideri, sulle storie di vita”,

ha dichiarato di recente Mara Venier. A La port dei sogni il pubblico di Rai Uno vedrà persone che si erano perse e si riconcilieranno famiglie che avevano litigato precedentemente. Stessa identica cosa che Maria De Filippi fa da oltre vent’anni su Canale 5 con C‘è Posta per Te, lo storico people show con tanto di buste e postini.

Questo affronto rovinerà l’amicizia tra le due donne? Ricordiamo che il loro rapporto che dura ormai da molti anni, ma si è rafforzato nel 2015, quando la conduttrice di Domenica In ha perso la madre ed è stata messa da parte dalla tv di Stato. Un periodo nero per l’artista veneta che venne aiutata da Queen Mary offrendole il posto da giurata a Tu si que vales. Ecco aveva detto la Venier:

“Le sarò sempre grata per ciò che ha fatto per me”.

Maria De Filippi potrebbe perdere del pubblico con C’è Posta per Te?

Per fortuna in tv non ci sarà nessun scontro diretto. Infatti Maria De Filippi starà in vacanza fino all’ 11 gennaio, data di inizio della nuova edizione di C’è Posta Per Te. La messa in onda del people show è sempre il sabato sera. Mentre Mara Venier inizierà il 20 dicembre con La porta dei sogni e finirà il 3 gennaio 2020.

In più il programma verrà trasmesso di venerdì sera. Ma il pubblico italiano, dopo tre appuntamenti Rai in cui vedranno le stesse cose di C’è Posta, potrebbe arrivare un po’ stanco all’appuntamento su Canale 5. Una mossa che potrebbe irritare molto la moglie di Maurizio Costanzo.

“C’è posta per te è il programma che mi toglie più energie, forse è per questo che nei suoi confronti sono protettiva”,

ha sempre detto quest’ultima.