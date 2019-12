Temptation Island Vip 2, arriva la proposta di matrimonio: Nicola e Sabrina a nozze?

Aria di nozze a Temptation Island Vip 2

A quanto pare la partecipazione di Nicola Tedde e Sabrina Martinengo alla seconda edizione di Temptation Island Vip è stata davvero fondamentale. Infatti, grazie al reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia i due ragazzi si sono resi conto che il loro sentimento è molto forte e che non possono vivere lontani l’uno dall’altra.

Soprattutto lui che nel villaggio aveva lasciato la fidanzata e ora ha capito che è lei la donna della sua vita. Nonostante lei è 12 anni più grande non ha implicato nessun problema. E qualche ora fa è arrivata la svolta, attraverso una lettera aperta condivisa sul magazine DiPiù, il giovane ha fatto una bellissima proposta alla sua dolce metà. In poche parole ha chiesto prima una convivenza e successivamente le nozze.

La proposta di matrimonio di Nicola Tedde a Sabrina Martinengo

“Temptation Island mi ha aiutato a capire, ancora di più, quanto sono innamorato di te. E ora voglio che la nostra relazione vada avanti, faccia un passo in più: voglio venire a vivere con te”,

ha scritto Nicola Tedde nella rubrica del settimanale DiPiù. Lui e Sabrina stanno insieme da ben tre anni e vivono in due comuni a circa 30 km di distanza, per questa ragione non possono vedersi tutti i giorni.

“Mi piacerebbe comperare una casa tutta nostra, una casa più grande, visto che, per fortuna, economicamente non abbiamo problemi: una casa dove andare a vivere con i tuoi figli. Per diventare a tutti gli effetti una famiglia. E se la nostra convivenza andrà bene potremmo compiere un passo ancora più importante: diventare marito e moglie“,

ha dichiarato l’ex concorrente di Temptation Island Vip 2.

La grande famiglia di Sabrina Martinengo

Ricordiamo che Sabrina Martinengo di Temptation Island Vip ha ben quattro figli avuti da due matrimoni falliti: Stefano che oggi ha 21 anni, Ludovica di 14, Letizia di 13 e Lucrezia di 10. Il primogenito abita a Londra mentre le tre ragazze vivono con la madre a Cuneo e hanno un bellissimo rapporto col nuovo compagno della donna, ossia Nicola Tedde.