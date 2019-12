Sabrina Ferilli come non l’avete mai vista, in bikini e col suo corpo mozzafiato: fan in delirio [FOTO]

Sabrina Ferilli e il suo ruolo a tu si que vales

Sabrina Ferilli per circa due mesi è stata protagonista del sabato sera di Canale 5. Infatti la nota attrice romana ha accettato l’invito della sua cara amica Maria De Filippi partecipando come giurata popolare a Tu si que vales.

La sua presenza, che ha sostituito Iva Zanicchi, ha dato un po’ di sprint al varietà Mediaset mostrando un carattere differente di Queen Mary. La Ferilli è una delle attrici più amate ed apprezzate del nostro Paese non solo per la sua bravura nella recitazione, ma anche per via del suo aspetto fisico. Infatti, nonostante non sia più una ragazzina ha un fisico davvero invidiabile.

La giurata popolare di Tu si que vales in bikini rosso

Di recente Sabrina Ferilli ha lasciato tutti i suoi follower a bocca aperta. Nello specifico la giurata popolare di Tu si que vales ha postato su Instagram uno scatto davvero mozzafiato. La bella attrice capitolina si trova a mare, a bordo di un motoscafo che galleggia su un’acqua cristallina indossando un meraviglioso bikini rosso a pois.

La donna indossa anche un paio di occhiali neri per proteggere i suoi occhi dal sole, i suoi capelli sono legati e lei con le mani se li tiene con una posa sensuale. Un fisico davvero invidiabile e in particolare i seguaci non hanno non potuto notare un dettaglio bollente: il suo décolleté esplosivo. Un’immagine che ha ottenuto migliaia di likes e tantissimi commenti pieni di complimenti. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi fa ascoltare un vocale privato di Sabrina Ferilli

Durante la finale di Tu si que vales, Maria De Filippi ha interrotto lo show per stuzzicare Sabrina Ferilli, presidentessa di giuria popolare.

“Il 5 dicembre ho compiuto gli anni. Mi hanno fatto gli auguri tutti, Stefano e Belén, Rudy Zerbi, Gerry. Sabrina Ferilli mi ha mandato un messaggio vocale. Lei, benché fosse il mio compleanno, mi ha chiesto di farle un regalo. Io dovevo fare un regalo a lei, e mi ha perfino chiesto una specifica…”,

ha detto Quenne Mary che poi ha regalato all’amica una performance di un ballerino.