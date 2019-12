‘Ti si vede il capezzolo!’: Chiara Ferragni mostra più del dovuto. Lo scatto bollente è virale

Chiara Ferragni da alcuni giorni è tornata in Italia. La bellissima influencer italiana assieme a Fedez e al loro piccolo Leone sembrano pronti a trascorrere le vacanze di Natale proprio in famiglia.

Diversamente, invece, lo scorso anno, la coppia decise di partire per le Maldive e trascorrere nella meravigliosa isola le festività natalizie. Come tutti sanno, Chiara ama condividere con i propri fan alcuni momenti della propria giornata. E proprio in una delle sue ultime immagine postate su IG è apparsa praticamente fuori di seno.

Chiara Ferragni fuori di seno

Chiara Ferragni su Instagram ha postato uno scatto molto particolare. Durante una cena romantica a lume di candela con il suo Fedez non si è accorta che il proprio capezzolo le è uscito di fuori. Un dettaglio piccante e apprezzato di sicuro dal pubblico maschile. (Continua dopo la foto)

Il famoso rapper molto probabilmente vista la propria gelosia nei confronti della moglie, non si sarà accorto del piccolo incidente, ma chissà adesso dopo le lamentele cosa le avrà detto. Intanto, lo scatto ha ottenuto migliaia di like e numerosi commenti:

La moglie di Fedez nuda per sbaglio su IG

Lo scorso anno Chiara Ferragni e suo marito sono stati protagonisti id un siparietto davvero hot. Fedez per sbaglio ha postato su IG un video di sua moglie totalmente nuda, distesa sul letto assieme alla propria cagnolina. L’influencer, senza immaginare che il padre di uso figlio sarebbe stato capace di riprenderla senza nemmeno gli slip si è arrabbiata tantissimo fino a litigare pesantemente.

Fedez ha comunque pubblicato la clip nelle stories, cancellandolo subito dopo. Dopo essersi accorto dello sbaglio, il rapper ha immediatamente eliminato il filmato dalla rete e ha spiegato ai suoi tantissimi seguaci che la moglie non ha gradito il suo gesto.