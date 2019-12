Tina Cipollari e Kikò si sono riavvicinati? Parla Nalli

Impazza il gossip sul riavvicinamento fra Tina Cipollari e Kikò Nalli, ma l’ex gieffino fa chiarezza e mette fine ai pettegolezzi

Da qualche giorno circola la voce di un riavvicinamento fra Tina Cipollari e l’ex marito Kikò Nalli. I due sono entrambi impegnati e soprattutto Tina fino a poco tempo fa era quasi ad un passo da nuove nozze. La Cipollari, infatti, da circa un anno fa coppia fissa con Vincenzo Ferrara, un ristoratore fiorentino che ha un ristorante a Firenze. Cosa c’è dunque di vero nelle voci che si rincorrono insistenti?

A dare la notizia della crisi fra Tina e Vincenzo è il settimanale Vero. Il giornale ha infatti pubblicato una news in cui dice che i due si sono presi una pausa di riflessione. Sarà vero? Nessuno dei due ha confermato la notizia, ma gli amici della coppia hanno notato che negli ultimi tempi ci sarebbero state poche trasferte a Firenze.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono allontanati?

Il che vuol dire che i due si vedono di meno. Tutto ciò fa pensare che l’opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore abbiano deciso di prendersi del tempo. Alcuni hanno perfino tratto la conclusione che la storia d’amore fra i due sia giunta al capolinea.

Ma cosa è successo? Cosa ha potuto portare la coppia ad allontanarsi, ammesso che questo sia vero? Secondo il settimanale diretto da Laura Bozzi c’è stato una riavvicinamento tra la Cipollari e Kikò Nalli. L’ex marito di Tina però risulta fidanzato con Ambra Lombardo, inquilina nella Casa del Grande Fratello 16. Cosa ci sarà di vero?

Kikò Nalli chiarisce tutto

Le indiscrezioni quindi annunciano un riavvicinamento inaspettato fra Tina e Kikò. La Cipollari, infatti, in seguito al malore dell’ex marito, pare abbia avuto paura e gli si stata vicino. Insomma, lo ha sostenuto in questo momento critico, d’altronde è padre dei suoi tre figli. Tuttavia, Nalli ha voluto chiarire la situazione e ha detto che è attualmente fidanzato con Ambra Lombardo.

Dunque, tutto procede al meglio e non ci sono sorprese. Per confermare quanto detto l’hair stylist ha postato un messaggio su Instagram in cui rassicura tutte le persone che credono in lui e Ambra. Non ha cambiato idea Kikò e rimane quindi innamorato della giovane professoressa siciliana che gli ha fatto battere il cuore. Di recente anche Tina aveva espresso un messaggio di augurio per la coppia!