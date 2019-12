Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati ecco il perchè

La storia d’amore fra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è finita, lei afferma che piangere sul pavimento l’ha resa donna

E’ finita la storia d’amore fra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, i due non stanno più insieme. A dare la conferma della fine della relazione è la stessa attrice e lo fa con un lungo post su Instagram. Nelle sue parole fa capire ai fan che la loro è stata una rottura dolorosa, e che la storia non è finita proprio ora, ma un mese e mezzo fa.

La del Bufalo, allieva in passato nella scuola di Amici e diventata famosa nel programma Zelig, ha comunque detto che piangere sul pavimento l’ha resa donna. Un’affermazione che spiazza i fan, ma che pare sia molto sentita dall’attrice, che sta anche soffrendo per la separazione. Non è la prima volta in realtà che si sente parlare di una rottura fra la coppia ma stavolta pare sia proprio quella definitiva.

Arriva la conferma, rottura fra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini

Questa volta è proprio vero, la storia fra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è davvero finita e arriva anche la conferma. Da qualche tempo erano girate delle voci e c’erano stati dei rumors sulla coppia, e anche smentite, ma ora a dire la verità ci ha pensato Diana. Con la sua consueta schiettezza e la sua spontaneità l’attrice ha affermato che lei e Paolo non stanno più insieme.

i due hanno vissuto un periodo di crisi già nel mese di novembre, e alla fine l’evoluzione del rapporto è sfociata nella rottura. Inevitabile, pare, dalle parole dell’attrice che sceglie di confidare ai fan quello che sta vivendo. Un modo, probabilmente, per mettere un punto alle voci insistenti che girano da un po’.

Diana preferisce aprirsi al pubblico e lo fa con un post su Instagram

Nel suo post su Instagram l’attrice ha detto che magari a qualcuno le sue parole possono farla apparire patetica. Tuttavia lei ha scelto di comunicare la verità perché non intende più nascondersi e quindi conferma la fine della storia con Paolo.

E’ sempre a rivelare che non stanno insieme da un mese e mezzo, e che ha tentato di tutto per salvare la loro storia. Purtroppo non ce l’ha fatta, ma non vuole perdere la speranza di vivere un amore sereno. Non ha fatto lo stesso Paolo Ruffini, che in una intervista a Novella 2000 risalente ai giorni seguenti ai rumors, aveva minimizzato la crisi!