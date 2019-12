Eva Henger abbandonata dalla figlia Mercedesz: “Le scrivo sempre, ma…”

Eva Henger rilascia nuove confessioni su Mercedesz: dall’incontro a Live non avrebbe più avuto contatti con la figlia

Volano stracci tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Appena lo scorso mese, le due si erano incontrate a Live – Non è la d’Urso, per risolvere la complicata situazione creatasi con Lucas Peracchi. L’ex pornoattrice ha accusato il fidanzato di maltrattare la ragazza.

Un confronto in apparenza utile a riappacificare madre e figlia, essendosi concluso tra lacrime e lunghi abbracci. In realtà, però, da quell’incontro Eva Henger non ha più visto né risentito la figlia. Contattata dal settimanale Nuovo, l’ex isolana racconta di scriverle un messaggio ogni settimana per capire come sta. Le arriva la notifica di lettura, “ma non mi risponde mai”.

In aggiunta un altro scandalo ha peggiorato ulteriormente la situazione. Difatti, dopo la rivelazione da parte di Memi secondo cui Riccardo Schicchi non sarebbe il suo padre ideologico, i rapporti sono ancor più logori. Uno sgambetto in piena regola perché il marito di Eva Henger, scomparso nel 2012, non avrebbe mai voluto far emergere il segreto. Ed Eva è apparsa profondamente delusa dal comportamento di Mercedesz.

Riccardo Schicchi non è il padre biologico

Nel corso dell’intervista, la donna esterna il disappunto seguito alla confessione pubblica. È rimasta senza parole, non ci poteva credere. E poi l’ha stupita ancor più un’altra affermazione, ovvero che appena quattro persone conoscevano la verità. Una menzogna: chiunque era al corrente della cosa, anche perché i contratti lavorativi Mercedesz li firma da anni con il suo vero cognome.

Semplicemente nessuno lo gridava ai quattro venti per rispetto nei confronti di Riccardo. Per Eva Henger la colpa dell’uscita va ricondotta a Lucas. La 47enne si augura pertanto di vedere un giorno la figlia aprire finalmente gli occhi e allontanarsi dal compagno: non fa per lei. Il partner la allontanerebbe dalle persone care. Dal canto suo, Lucas Peracchi ha pubblicamente esordito prendendo le difese della dolce metà.

Frecciata di Lucas Peracchi a Eva Henger

Non è un periodo facile per lei e purtroppo chi dovrebbe volerle bene a prescindere, e restare sempre accanto, intendono vederla piangere. Se sbagliare è umano – aggiunge Peracchi – perseverare è diabolico, quantomeno lui le starà sempre vicino.

Nessun riferimento esplicito alla ‘cognata’, ma pare piuttosto palese a chi si rivolga. Il nuovo anno riporterà un po’ di serenità nella famiglia Henger? Barbara d’Urso organizzerà l’ennesimo incontro risolutivo?