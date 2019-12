Mara Venier corre ai ripari per i problemi di salute: “Mi fa male…”

Mara Venier confessa in un’intervista i suoi problemi fisici

Ormai ci siamo quasi. Fra meno di una settimana Mara Venier compirà il ritorno ufficiale in prima serata su Rai Uno con La Porta dei Sogni, un nuovo programma destinato ad accompagnare i telespettatori della prima rete del servizio pubblico per tre venerdì sera.

E mentre porta avanti i canonici impegni del fine settimana, la conduttrice veneta ha rilasciato diverse interviste, tra cui una pubblicata fra le pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù, dove spiega perché lo show prossimo al via utilizzerà le stesse poltrone viste a Domenica In. Scaramanzia portata all’estremo? Esigenze di budget? Semplice capriccio? Macché.

In realtà la spiegazione è intuitiva, assicura Mara Venier. La decisione è farina del suo sacco perché con l’avanzare dell’età bisogna prendere qualche accortezza ulteriore. Soffre di mal di schiena e le sue poltrone bianche di Domenica In sono le uniche in grado di andarle bene. Affinché racconti le storie in totale calma e serenità, la Zia dello spettacolo italiano deve: “stare comoda”.

Dove passerà il Natale

In seguito, Mara Venier parla di come e dove trascorrerà le imminenti festività. E no, non ci siamo dimenticati con chi, francamente lo credevamo scontato: le passerà ovviamente in compagnia del marito Nicola Carraro. I due formano una coppia inossidabile da anni ormai, niente e nessuno li può separare.

Nelle prossime settimane avranno modo di ritagliarsi del tempo tutto per loro, mentre Domenica In andrà momentaneamente in stand-by. I pomeriggi del 29 dicembre e forse anche del 5 gennaio non comprenderanno il tipico appuntamento. La Venier ha concordato gli impegni lavorativi fino al 22 dicembre, nell’ultima diretta di un anno estremamente appagante a livello professionale.

Conclusa la diretta raggiungerà Nicola, che da Santo Domingo rientrerà a Milano, a casa loro. Quindi, da tradizione ultra-consolidata, durante le feste Domenica In sarà sì trasmesso, con episodi sempre inediti, ma ovviamente registrati in anticipo.

Mara Venier: il regalo da trovare sotto l’albero

Infine, in vista del famoso 25 cosa spera di trovare sotto l’albero la Venier? Niente di particolarmente maestoso, semplicemente un piccolo pacchetto: il compagno sa quanto le piacciano i braccialetti. Meglio andare sul sicuro, insomma! Annunciata alla presentazione ufficiale dei palinsesti nella scorsa estata, La Porta dei Sogni debutterà sulla rete ammiraglia. In studio, persone ‘normali’ avranno la fortuna di coronare i loro sogni, dietro una porta misteriosa…