Avete mai visto il figlio segreto di Mara Venier? Ecco chi è e cosa fa nella vita [FOTO]

Mara Venier e il successo con Domenica in

Da un paio di stagioni Mara Venier è tornata alla grande in Rai. Infatti il contenitore Domenica In sta riscuotendo un grandissimo successo a livelli d’ascolti. Per questa ragione i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di affidarle un programma in prima serata, ovvero La porta dei sogni che partirà giorno 20 dicembre per tre venerdì consecutivi.

Anche dal punto di vista della vita privata va alla grande, infatti da qualche tempo ha ritrovato i rapporti col figlio Paolo Capponi. Ebbene sì, la nota conduttrice veneta non è madre solo di Elisabetta Ferraccini. L’altro figlio ha 40anni e non ama il mondo dello spettacolo, infatti ve ne sta a debita distanza. Per questa ragione su di lui circolano pochissime informazioni.

Chi è Paolo Capponi?

Per chi non lo sapesse Paolo è nato dalla storia d’amore che la madre Mara Venier ha avuto tantissimi anni fa con l’attore Pier Paolo Capponi, venuto a mancare nel 2018. La relazione sentimentale con l’uomo è durata pochissimo tempo ed ha avuto una fine abbastanza complicata.

Infatti la conduttrice di Domenica In e Capponi si sono separati poco dopo la nascita del figlioletto in maniera molto turbolenta. Le ragioni dell’addio, però, non sono mai stati resi noti al pubblico. La scorsa estate Paolo, nonostante non lo volesse, è finito al centro del gossip.

Il motivo? Il ragazzo dopo diversi anni di fidanzamento si è sposato con la sua dolce metà Valentina. Una cerimonia nuziale tra pochi intimi alla quale l’artista veneziana si è presentata con un bellissimo tailleur rosso, come testimoniano delle foto su Instagram. (Continua dopo la foto)

Mara Venier: il rapporto ritrovato col figlio Paolo

In diverse interviste Mara Venier ha sempre detto di aver avuto un rapporto burrascoso col figlio Paolo Capponi. Infatti per molto tempo ci sono state delle incomprensioni, per fortuna ora sono solo un ricordo lontano. Un’armonia ritrovata anche grazie alla nascita del nipotino Claudio.

“Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita. L’arrivo del mio nipotino ha fatto da collante: è stato un attimo, una magia, siamo tornati ad essere un’unica grande famiglia. Questo piccolo è talmente bello, dolce, è una pagnottella…è arrivato dopo la scomparsa di mia madre, dopo anni di malinconie e tristezza e mi ha ridato il sorriso”,

ha detto la conduttrice di Domenica In.