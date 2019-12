Luigi Mastroianni e Irene hanno fatto pace? Lui prova a nascondere una notifica (FOTO)

In queste ore, su Instagram sta circolando una notizia molto interessante che riguarda due ex volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Luigi Mastroianni e Irene Capuano, i quali potrebbero aver fatto pace. Una fan dell’influencer Deianira Marzano, infatti, ha contattato la donna per informarla di un dettaglio scoperto sul profilo dell’ex tronista.

In particolar modo, la persona in questione si è resa conto di un messaggio, apparso tra le IG Stories di Mastroianni, che potrebbe essere stato inviato dalla Capuano. I dubbi sono sorti anche a seguito l’avvistamento dei due ragazzi nello stesso posto. Vediamo tutti i dettagli.

La segnalazione di una fan su Luigi e Irene

La storia d’amore tra Luigi e Irene è, ormai, volta al termine da un po’ di tempo. I due ragazzi, dopo aver trascorso alcuni mesi insieme, hanno deciso di interrompere la loro relazione, probabilmente più per volere di lui che di lei. Ad ogni modo, nel corso della giornata di ieri, i due ragazzi hanno pubblicato delle Instagram Stories dalle quali si è evinto che si trovassero nello stesso posto.

I protagonisti, però, hanno badato bene a non comparire mai nelle IG Stories dell’altro, ad ogni modo, pare ci sia un dettaglio ad “incastrarli”. Sul profilo di Deianira Marzano, infatti, è apparso il messaggio di una fan la quale ha notato uno strano messaggio ricevuto da Luigi Mastroianni che potrebbe dimostrare che ha fatto pace con Irene. (Continua dopo le foto)

Mastroianni e la Capuano hanno fatto pace?

Mentre era intento ad inquadrare suo fratello, nella parte superiore dello schermo del cellulare di Luigi è apparsa una notifica, che lui ha provato con ogni mezzo a cancellare. I fan più attenti, però, si sono resi conto della cosa ed hanno immediatamente fatto lo screen della foto. Facendo zoom sul contenuto pare ci sia scritto: “Buongiorno Lulli, spero che tu ti senta meglio”.

Il vezzeggiativo tipico con il quale Irene era solita chiamare Luigi Mastroianni ha immediatamente fatto pensare che i due potessero aver fatto pace. Inoltre, il fatto che ieri siano stati nello stesso posto, circondati dalle stesse persone, non sta facendo altro che confermare questo rumors. Per il momento, però, i diretti interessati non si sono espressi, vedremo se lo faranno in seguito.