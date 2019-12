Francesco Totti e Ilary Blasi non si baciano mai in pubblico: lei svela il motivo

In questi giorni la showgirl Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista al settimanale “F” in cui ha parlato molto del suo rapporto con Francesco Totti. I due si sono sposati nel 2005 ed hanno tre splendidi figli, eppure, nell’ultimo periodo, alcuni rumors stavano lasciando spazio all’ipotesi di una crisi nel loro rapporto.

Durante l’intervista, la Blasi ha affrontato questo tema e poi ha svelato anche qualche interessante dettaglio in merito alla loro vita di coppia. Nel caso specifico, la showgirl ha confessato il motivo per il quale non sono soliti baciarsi in pubblico ed ha anche ammesso la bugia fatta credere a dei paparazzi.

Ilary svela perché non bacia in pubblico Francesco in un’intervista

Ilary Blasi è sempre stata molto reticente sulla sua relazione con Francesco Totti. I due protagonisti, infatti, seppur abbiano una vita molto felice, non hanno mai esternato molto il loro amore. Questo, dunque, ha lasciato spazio all’ipotesi che tra i due potesse esserci qualcosa di anomalo. La showgirl, però, ha dissipato ogni dubbio durante un’intervista con il settimanale F.

In particolar modo, la moglie di Totti ha spiegato che lei e suo marito non si baciano mai in pubblico perché sono molto schivi. Soprattutto lei si imbarazza moltissimo a mostrare la loro intimità. Proprio legandosi a questo argomento, la protagonista dell’intervista ha raccontato un aneddoto relativo a quest’estate, in cui lei e suo marito si sono divertiti a prendere in giro i paparazzi.

La presa in giro della Blasi e ti Totti verso dei paparazzi

I giornalisti, infatti, spesso li implorano di darsi qualche bacio in pubblico, dal momento che ci sono davvero pochissime foto che li ritraggono in atteggiamenti intimi. Proprio per tale motivo, nel bel mezzo di una piacevole gita in barca con degli amici, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono divertiti a scambiarsi dei baci “finti” nel momento in cui scoprivano di essere ripresi dai paparazzi.

La showgirl, infine, ha chiosato il suo intervento dicendo che, a suo avviso, l’amore non si dimostra affatto con le effusioni pubbliche. Molto spesso, infatti, capita di vedere coppie apparentemente molto affiatate che, in realtà, si lasciano dopo poco tempo. Totti e la Blasi, invece, preferiscono tenere per sé i momenti più intimi e privati, questo potrebbe essere proprio il segreto del loro amore.