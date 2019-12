Pago al Grande Fratello Vip: la reazione di Elga Enardu, sorella di Serena

Pago è uno dei concorrenti ufficiali della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco come ha reagito Elga, la sorella gemella dell’ex fidanzata del cantautore sardo.

Grande Fratello Vip: uno dei concorrenti è Pacifico Settembre (Pago)

Sabato 14 dicembre il cantautore Pago (nome d’arte di Pacifico Settembre) ha rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo in cui ha annunciato di essere uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il cantante ha ammesso che Alfonso Signorini non ha faticato molto per convincerlo perché in questo periodo della sua vita ha bisogno di stare con se stesso ed evitare la vita di tutti i giorni.

Ricordiamo che Pago è reduce dall’esperienza nella seconda edizione di Temptation Island Vip con la compagna Serena Enardu. La coppia aveva una relazione da sette anni ma negli ultimi tempi Serena sembrava avere qualche dubbio. Nel programma condotto da Alessia Marcuzzi l’ex tronista si è avvicinata molto al tentatore Alessandro e al falò di confronto finale ha deciso di lasciare Pago ammettendo di non essere più innamorata di lui.

Il pubblico ha criticato molto Serena e si è schierato per la maggior parte a favore di Pago. Quindi, la notizia della sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stata bene accolta sui social e c’è grande entusiasmo nell’attesa di vedere che cosa succederà. Verrà, ad esempio, affrontato di nuovo il capitolo Serena?

La reazione di Elga

Serena Enardu ha una gemella, Elga, che durante le puntate di Temptation Island Vip ha difeso a spada tratta la sorella. Elga ha anche avviato delle denunce verso coloro che hanno offeso Serena sul web. In occasione dell’intervista a Verissimo di Pago, Elga ha scritto dei commenti sui social che hanno molto sorpreso gli utenti. A chi le chiedeva se avesse visto l’intervista del suo ex cognato, Elga ha risposto:

Certo che ho visto l’intervista, non me la sarei persa per nulla al mondo. Sono felicissima per quello che ho sentito e per la sua partecipazione al reality, quest’anno lo seguirò con piacere, in bocca al lupo Paci.

Sulla possibilità che possa vincere il reality, suggerita da un altro utente, invece:

Glielo auguro e sono convinta che sia veramente un candidato alla vittoria. E poi gli auguro Sanremo.

E poi ancora:

Ho sempre avuto stima di Pago, non avrei motivo per non averne ora. Ci manca, il fatto della sua assenza ha evidenziato la sua importanza all’interno della nostra famiglia. Però ci sentiamo tranquillamente.

Insomma, Elga ha fatto davvero un bel gesto per Pago dimostrandogli comunque la sua vicinanza e il suo sostegno pubblicamente. Che cosa ne pensate?

La situazione con Serena

Pago e Serena alla fine di Temptation Island Vip si sono lasciati per poi rivedersi a casa loro e chiarire le cose in privato. Non c’è stato nessun riavvicinamento e ad oggi, secondo le ultime dichiarazioni di Serena, non si sentono più. Tuttavia, Pago continua ad avere un rapporto con il figlio di lei, Tommaso, il quale lo considera come un padre. Con la sua avventura al GF Vip Pago riuscirà a voltare pagina e a dimenticare questa sua ultima avventura televisiva?