Il Segreto spoiler prossime settimane: Maria fa un’agghiacciante scoperta su Dori

Nel corso delle prossime settimane accadranno dei fatti agghiaccianti secondo gli spoiler de Il Segreto. La povera Maria si troverà praticamente segregata in casa di Fernando, il quale ha assunto un’infermiera che avrà il compito di prendersi cura della Castaneda.

Sin dal primo momento, però, la new entry darà dimostrazione di non essere una persona molto stabile ed equilibrata. L’apice, però, si toccherà nel momento in cui l’infermiera si troverà ad avere un raptus di follia e rivelerà a Maria delle cose alquanto assurde. La Castaneda indagherà e scoprirà una terrificante verità.

Il Segreto anticipazioni: il raptus di follia di Dori

Gli spoiler de Il Segreto svelano che le prossime settimane si tingeranno di giallo all’interno della soap opera. L’ingresso di Dori Vilches scombussolerà parecchio gli animi di molti dei protagonisti, specie di Maria. La donna si troverà a seguire le terapie, estremamente invasive, di una persona alquanto squilibrata. Ad un certo punto, però, la Vilches avrà un momento di pura follia e incomincerà a raccontare alla sua paziente delle cose molto strane.

La donna farà riferimento ad un incendio e a dei bambini che devono scappare di casa prima che tutto prenda fuoco. Maria rimarrà gelata da tali affermazioni e, quando Dori tornerà in sé, le chiederà spiegazioni. L’infermiera subito si renderà conto di aver svelato cose che non avrebbe dovuto. Per tale ragione implorerà la paziente a mantenere il silenzio.

Spoiler prossime settimane: Maria scopre tutto

Maria, però, non avrà nessuna intenzione di rimanere in silenzio e chiederà ad Irene di indagare sulla vicenda. La giornalista scoprirà che Dori, in passato, lavorava all’interno di un sanatorio per bambini. In quel periodo era innamorata del proprietario e, nel momento in cui quest’ultimo si rifiutò di assecondare le volontà della dama, lei diede fuoco a tutto.

Secondo gli spoiler delle puntate delle prossime settimane de Il Segreto, Maria racconterà a Dori di aver scoperto tutto e da lì incomincerà un teso tira e molla tra le due donne. Da un lato, infatti, la Vilches sarà intimorita da quello che potrebbe fare la paziente. Dall’altro, però, la donna ha avuto una relazione con Fernando, per tale ragione sarà plagiata dall’uomo e asseconderà tutte le sue volontà.