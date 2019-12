Verissimo, Pago confessa: ‘Sono ancora innamorato di Serena, ma le rimprovero…

Pago ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo in cui è tornato a parlare di Serena Enardu. Ecco le dichiarazioni del cantautore

Verissimo: Pago ammette di essere ancora innamorato di Serena, ma..

Pago e Serena sono stati una delle coppie protagoniste della seconda edizione di Temptation Island Vip. Dopo una convivenza di sette anni stavano vivendo da qualche tempo un periodo di crisi e hanno deciso di mettersi alla prova. Pago credeva che le cose si potessero risolvere, Serena, invece, aspettava solo di avere il coraggio di ammettere che non provava più un sentimento per lui.

Infatti, nel villaggio lei si è avvicinata molto ad un tentatore e alla fine ha deciso di lasciare Pago, anche se con il single non c’è poi stato un continuo. Ad oggi i due non si sentono più, ma Pago è tornato a parlare di lei in un’intervista molto toccante a Verissimo con Silvia Toffanin.

Il cantautore sardo ha rivelato di essere uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip e di aver bisogno di quel programma “per staccare la spina”. Tutto quello che ha vissuto a Temptation Island Vip, infatti, è stato molto difficile per lui:

Sai che è un programma televisivo, ma io non immaginavo che potesse essere così. Non ero sicuro del nostro rapporto, avevamo dei problemi da un po’ di tempo, ma io credevo che fossimo sulla strada giusta, credevo che il nostro rapporto stesse per crescere.

Poi, parlando nello specifico di Serena, ha ammesso:

Io sono ancora innamorato di lei, certo. Un sentimento così importante per me non può svanire da un momento all’altro. Ed è proprio questo che io rimprovero a lei. Era da tempo che lei pensava quelle cose, quindi non dico che dovevi dirmelo, la vita è tua e fai come vuoi, ma farmelo capire per bene magari quello sì.

Insomma, Alfonso Singorini non ha dovuto impegnarsi molto per convincerlo a sfuggire dalla sua vita di tutti i giorni per entrare nella Casa. Pago è molto contento di partecipare al programma, pensa di averne bisogno e spera di divertirsi. Voi che cosa ne pensate? Riuscirà a voltare pagina o si ritroverà davanti di nuovo il suo passato?

Pago: un passato difficile

Con grande sorpresa della stessa Silvia Toffanin, l’intervista a Pago si è rivelata davvero molto emozionante. Il cantautore ha svelato aspetti della sua vita che nessuno immaginava. Ad esempio, all’età di 23 anni è andato a Parigi per fare l’artista di strada e dormiva sulle panchine o in stazione. È sempre stato abituato ad una vita difficile, da quando, dall’età di 13 anni, il padre ha fatto avanti e indietro dalle carceri. Lui ha dovuto, addirittura, nascondere sua padre, in un periodo di latitanza, a Milano.

Ad ogni modo, sicuramente nella Casa del Grande Fratello Vip Pacifico Settembre (questo è il vero nome di Pago) avrà modo di raccontarsi e di farsi conoscere meglio dal pubblico, che dopo Temptation Island Vip lo ha riscoperto sia come persona che come artista.