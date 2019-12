Simona Ventura irriconoscibile, occhiaie e viso rovinato: la foto senza trucco fa il giro del web

Simona Ventura irriconoscibile senza trucco

A pochi giorni dal matrimonio, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi è stata paparazzata a fare shopping per le strade di Milano. Simona Ventura non è di certo passata inosservata in quanto è apparsa molto diversa dal solito. In TV, infatti, la show girl è sempre impeccabile sia nell’abbigliamento ma sopratutto per quanto riguarda il suo make up. A quanto pare, però, questa volta, Supersimo ha dimenticato qualcosa…

Cosa è successo al volto della conduttrice?

Beccata per le vie di Milano la futura moglie di Giovanni Terzi ha lasciato i suoi fan davvero senza parole. La donna come si vede dalle immagini è apparsa visibilmente stanca e ciò lo dimostrano soprattutto le sue occhiaie. Supersimo non ha fatto in tempo a calarsi i suoi occhialoni da sole e in tanti hanno notato quanto è cambiata dopo i vari ritocchini.

Alcuni, infatti, pensano che la chirurgia l’abbia rovinata. Dopo il matrimonio finito con Stefano Bettarini e una relazione chiusa con Gero Carraro, Simona Ventura oggi finalmente sembra aver trovato la sua serenità e a breve convolerà a nozze con il giornalista. (Continua dopo la foto)

La nuova vita con Giovanni Terzi

In una recente intervista l’ex conduttrice di Selfie ha raccontato quanto sia felice accanto a Giovanni Terzi. La sua non è stata certo una vita facile ma oggi si ritiene una persona molto fortunata. Dopo circa un anno di fidanzamento la coppia è pronta alle nozze, previste per il 2020.

“Ancora oggi, dopo dodici mesi trascorsi insieme, mi sveglio ogni mattina e non mi capacito del un regalo immenso che mi ha fatto la vita facendomi incontrare Giovanni. Non speravo più di innamorarmi e soprattutto, di incontrare l’uomo dei miei sogni, invece è accaduto”.

Intanto, al posto di godersi un poco di relax, Simona sta lavorando per un progetto con Netflix (si trattra di “Klaus“, il nuovo cartone animato natalizio). Nel video la cinquantaduenne torna bambina mentre scrive una letterina a Babbo Natale.