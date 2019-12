Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: la dama torinese andrà in questo nuovo programma

Maria De Filippi presenta il nuovo programma Giorti

Maria De Filippi vuole ottenere ancora un successo con una nuova trasmissione tv. Infatti la moglie di Maurizio Costanzo da tempo sta lavorando a Giortì che a breve andrà in onda su La5, canale 30 del digitale terrestre.

Per questa ragione, Queen Mary ha scelto due presentatrici che il pubblico di Canale 5 conosce bene, ovvero Giulia De Lellis e Gemma Galgani. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e la dama del Trono over sono, infatti, tra i personaggi più amati dai telespettatori del dating show Mediaset.

Gemma Galgani e Giulia De Lellis conduttrici di La5 con Giortì

Ma se da tempo siamo a conoscenza delle due conduttrici di Giortì, ancora non sappiamo di cosa tratterà il nuovo programma di Maria De Filippi. Un po’ di tempo fa il portale della Fascino, Witty Tv, società di proprietà di Queen Mary, riportava il seguente annuncio:

“Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c’è mai una festa uguale all’altra, ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata. Dietro ogni festa c’è sempre una storia da raccontare”.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Quindi molto probabilmente nel 2020 su La5 vedremo Giortì che ha come protagoniste Giulia De Lellis e Gemma Galgani. La presenza delle due donne che hanno trovato popolarità a Uomini e Donne sicuramente garantiranno un al format. Ma Maria De Filippi non si è fermata qui, facendo le cose in grande, ideando una trasmissione prodotto dalla Fascino, in collaborazione con la Mediamai di Davide Maggio e Mattia Buonocore.

In poche parole, Temptation Island non sarà il solo programma ideato dalla moglie di Costanzo della prossima stagione televisiva. Questo comporterebbe il possibile abbandono della dama torinese dal parterre senior per occuparsi del tutto alla trasmissione Giorti. Sarà davvero così?