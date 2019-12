Dopo il grave lutto, Al Bano svela alcuni particolari della sua vita

Una colonna portante della sua vita

Si spegne a Cellino San Marco la signora Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi, all’età di novantasei anni, nella tenuta di famiglia. Il cantante perde un legame molto importante, una colonna portante di vita, tanto da definirla la migliore mamma e donna del mondo.

Al Bano sceglie lo studio di Simona Ventura per raccontare qualche dettaglio della sua vita. In questo ritorno in tv racconta della sua carriera, racconta del suo periodo a Milano e dei suoi lavori di cameriere a e aiuto cuoco. L’artista parla anche di Romina Power e Loredana Lecciso, le definisce sia intelligenti che belle.

Arriva la spiegazione della mancata presenza al funerale

In occasione di questo grave lutto che colpisce Al Bano molti ancora si chiedono perché ai funerali manca la sua ex moglie, Romina Power. I motivi sono vari, il primo è l’impossibilità di Romina a camminare, e poi specifica di preferire vivere un momento di dolore così forte in privato.

Si dichiara molto legata a donna Jolanda, si unisce al dolore della famiglia e pubblica anche una foto che le vede insieme. Tra gli aneddoti che ricorda Al Bano c’è la proposta di vendere droga. Accade nella sua esperienza da cameriere, ai tempi delle lire, grazie ai valori trasmessi dalla sua famiglia ha sempre rifiutato.

Svela anche una simpatica curiosità, il cantante dice di portare sempre il cappello a causa della perdita di capelli. Aggiunge anche che questo accessorio è un marchio di fabbrica della sua famiglia. Dal punto di vista artistico si è sempre ispirato a Domenico Modugno, anche lui pugliese ed emigrato ottenendo un forte successo.

Parteciperà a Sanremo 2020?

Al Bano da settimane rientra nei possibili nomi dei partecipanti al prossimo Festival. Fino ad ora nessuna ufficialità. Amadeus potrebbe decidere presto di scegliere la sua canzone da cantare all’Ariston. A gennaio ci sarà la comunicazione ufficiale. Si attendono quindi notizie certe su Sanremo. Il cantante inoltre dichiara di ricordare ancora con piacere la sua esperienza all’Isola dei Famosi, anno 2005.