Isola dei Famosi: scontro social tra due ex naufraghi

Due ex protagonisti de L’Isola dei Famosi, da sempre in conflitto tra loro, hanno dato vita ad uno scontro social molto divertente. Ecco che cosa è successo

L’Isola dei Famosi 14: scontro tra due ex naufraghi

Chi ha seguito l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi si ricorderà perfettamente di due naufraghi che non si sopportavano e che davano vita a scontri molto accesi quotidianamente. Ebbene sì, si tratta di Soleil Sorge e Luca Vismara.

Lei è arrivata dopo nel programma insieme a Jeremias Rodríguez, con il quale poi ha iniziato una storia, reduce dall’esperienza a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini. Lui, invece, è un’ex concorrente di Amici che si è distinto per i suoi litigi con Rudy Zerbi. (Continua dopo la foto)

Recentemente Soleil ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno screenshot di chi visualizza le sue storie ponendo l’attenzione su Luca Vismara. L’ex corteggiatrice ha voluto dire che nonostante l’astio e nonostante non la segua sui social, Luca è comunque interessato a quello che fa lei. (Continua dopo la foto)

Ma Luca Vismara, così come l’avete conosciuto ad Amici e all’Isola, poteva rimanere in silenzio? Assolutamente no. Infatti, poco dopo, lui ha fatto una serie di Instagram Stories in cui ha replicato alla frecciatina, se così si può chiamare, di Soleil nei suoi confronti. Il cantante ha spiegato il motivo per cui è andato a vedere le sue storie:

Sole, ma che piacere risentirti. Sai che cosa? Visto il tuo viaggio a Pechino Express volevo solamente accertarmi se magari lo avessi prolungato o magari avessi deciso di trasferirti in Asia o se invece avessi preferito tornare tra noi qui a Milano. E quindi sarà per la prossima volta insomma, sei ancora tra di noi.

Anche a distanza di tempo dalla loro partecipazione al reality Luca e Soleil non smettono di provare quell’ironica antipatia uno per l’altra. Che cosa ne pensate?

Gli scontri tra Luca Vismara e Rudy Zerbi

Luca Vismara venne scelto per Amici di Maria De Filippi da una commissione esterna in cui era presente anche Elisa. Tuttavia, nel programma non venne mai apprezzato da Rudy Zerbi, il quale non perdeva occasione di metterlo in difficoltà. I telespettatori si sono trovati davanti ad un Luca molto agguerrito che ha attaccato l’insegnante di canto anche su altri aspetti: ad esempio, sulle sue dichiarazioni passate su Giusy Ferreri e Emma Marrone.

Il gossip su Soleil Sorge

Anche Soleil Sorge gode della sua popolarità. Dopo aver corteggiato Luca Onestini a Uomini e Donne ha iniziato una relazione con lui. Ma quando l’ex tronista ha partecipato al Grande Fratello Vip, lei lo ha lasciato con una lettera iniziando una storia con il rivale di trono Marco Cartasegna. Oggi, dopo vari tira e molla, è fidanzata con Jeremias ma la coppia è stata molto criticata per il comportamento all’Isola dei Famosi.