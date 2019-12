Mara Venier, incidente durante Domenica In: salta un bottone della camicia e mostra tutto [FOTO]

Grande successo per Domenica In di Mara Venier

Il 15 dicembre 2018 dalle 14 sino alle 17:30 su Rai Uno è andata in onda una nuova puntata di Domenica In con Mara Venier. Un appuntamento ricco di ospiti come Tiziano Ferro, Elisabetta Canalis e tanti altri ancora. A differenza della sua collega Barbara D’Urso che andrà in ferie per le feste natalizie, la conduttrice veneziana continuerà andare regolarmente in onda tutte le domeniche.

Inoltre, la moglie di Nicola Carraro per tre venerdì consecutivi la vedremo in prime time con La porta dei sogni, il nuovo programma che è molto simile a C’è Posta per Te. Ma durante la puntata del contenitore festivo della prima rete Rai il pubblico ha visto il salto di un bottone biricchino. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Salta un bottone della camicia della conduttrice veneziana

Nella nuova puntata di Domenica In che ha visto per un’ora e mezza intervistare Tiziano Ferro, Mara Venier in studio si è presentata con una camicetta bianca e gilet nero. Ma durante la lunga diretta la conduttrice veneta è stata vittima di un suo grosso pregio: il décolleté super generoso.

Infatti, a causa della sua abbondanza e forse perché la camicia le veniva un po’ stretta, improvvisamente le è saltato un bottone. Un momento molto bollente perché è accaduto in live e nonostante il forte imbarazzo la padrona di casa è riuscita a gestire la situazione nel migliore dei modi. Nello specifico i telespettatori hanno notato che si vedeva il seno della moglie di Nicola Carraro. (Continua dopo le foto)

Mara Venier dice una parolaccia a Domenica In

All’inizio dell’intervista l’ex velina di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis, ospite di Domenica In, la padrona di casa Mara Venier si è fatta sfuggire una parolaccia in diretta per poi rendersene conto quando ormai era troppo tardi. Parlando della vita dell’attrice sarda, che da anni vive con la sua famiglia a Los Angeles quando era ancora la compagna della star hollywoodiana George Clooney, ha detto “vaff**” quando si raccontava della fine della relazione.

“Oddio, ho detto una parolaccia”,

ha detto l’artista veneziana.