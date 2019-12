Panico a Uomini e Donne, spunta la possibile fidanzata di Juan Luis: Ecco la foto che lo prova, Gemma sconvolta

Juan Luis Ciano ha una fidanzata fuori da Uomini e Donne?

Arriva l’ennesimo colpo di scena nel dating show Uomini e Donne. Da circa un mese, un cavaliere sta facendo la corte a Gemma Galgani, scatenando una serie di reazioni al Trono over. Ovviamente ci stiamo riferendo di Juan Luis Ciano, il dentista napoletano che ha delle origini venezuelane. Sembra proprio, secondo alcuni rumors, che l’uomo starebbe frequentando ed avrebbe una compagna a Napoli. Sarà la verità? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

La clamorosa segnalazione sul cavaliere napoletano

A lanciare le clamorose indiscrezioni contro il cavaliere Juan Luis è stato un ex partecipante del Trono over di Uomini e Donne. Non è la prima volta che la donna in questione punta il dito contro un concorrente del parterre senior.

Tempo fa, infatti, la stessa persona si è occupata proprio della dama torinese facendo capire che Gemma avrebbe avuto un fidanzato per molti anni, nonostante partecipasse al dating show di Maria De Filippi. Adesso, invece, la persona in questione, si è scagliata contro il dentista napoletano:

“Il cavaliere di Gemma Galgani starebbe prendendo in giro tutti e avrebbe partecipato al noto format solo per visibilità”. (Continua dopo la foto)

Juan Luis in compagnia di un’altra donna

Nel frattempo, da internet è apparsa addirittura uno scatto che ritrae il cavaliere Juan Luis Ciano in compagnia ad un’affascinante signora che non è di certo Gemma Galgani. I due molto sorridenti e abbracciati, sembrano essere una coppia a tutti gli effetti.

Il dentista partenopeo le tiene la mano stretta sulla spalla, mentre la donna guardando l’obiettivo del cellulare. C’è da dire, però, che nessuno di noi sa realmente quando è stata scattata questa foto, prima o dopo la sua partecipazione al Trono over di Uomini e Donne. Resta il fatto che questa immagine sicuramente avrà lasciato delusa la dama piemontese Gemma Galgani.