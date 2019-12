Belen Rodriguez, svelato il segreto del suo lato B perfetto: ‘oro puro nei glutei’

Belen Rodriguez e i sui glutei perfetti: svelato il mistero

Senza ombra di dubbio la moglie di Stefano De Martino è una delle show girl più apprezzate e seguite in Italia. La modella argentina con oltre 9 milioni di follower su Instagram, non sembra avere rivali e ne è conferma proprio la sua popolarità. Oltre ad essere sensuale, bellissima e provocante di Belen Rodriguez tutti invidiano il suo lato B. Ma come fa ad averlo così perfetto? A quanto pare la risposta arriva proprio da un suo ‘caro’ amico.

Belen avrebbe il lato B ‘rifatto’

La show girl argentina ha un fisico decisamente perfetto. A quanto pare, però, Belen Rodriguez non deve dire solo grazie a madre natura o allo sport ma anche alla chirurgia. Ai suoi esordi, la sorella di Cecilia era molto diversa da oggi e il suo fondo-schiena era molto più piatto e meno sodo di adesso.

Nonostante la modella abbia sempre affermato di non essere ricorsa ai ritocchini una soffiata svelerebbe il contrario. La moglie di De Martino pubblica di continuo video dove si allena duramente in palestra, mirando proprio i suoi glutei. Malgrado le fan più attente abbiano seguito i sui consigli e i propri tutorial nessuno è riuscito ad avere il suo risultato. Per quale motivo? (Continua dopo la foto)

L’utilizzo del remaillage

Il segreto del suo lato B perfetto è stato svelato da un suo conoscente. Belen Rodriguez avrebbe richiesto l’intervento della chirurgia per aumentare il volume dei propri glutei. Tale trattamento sarebbe il remaillage e non costerebbe pochissimo:

“La fidanzata di un mio amico di infanzia conosce molto bene Belen perché ha tre concessionari di autonoleggio a Milano. Mi ha detto che la tecnica che ha usato per i suoi glutei è il REMAILLAGE, si tratta di un filo d’oro puro al 90% da mettere nelle pareti interne della zona per tirarlo su. L’oro ha un’azione revitalizzante per la pelle”

Pochi mesi fa, in un’ospitata a Chiambretti, anche Alfonso Singorini lanciò l’indiscrezione. Secondo il noto giornalista e direttore di Chi, la modella avrebbe davvero richiesto l’uso del chirurgo per perfezionarsi. Quale sarà la verità?