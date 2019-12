Uomini e Donne Tina aggredisce Veronica: “Ti prendo per i capelli”, interviene Maria (VIDEO)

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata davvero scoppiettante specie per quanto riguarda un episodio che ha coinvolto Tina Cipollari e Veronica Burchielli. Finalmente, è andata in onda la puntata in cui l’ex tronista ha deciso di lasciare il trono per seguire il suo sogno d’amore con Alessandro Zarino.

Peccato, però, che la sua uscita dal programma non sia stata esattamente pacifica e tranquilla. La ragazza, infatti, si è dovuta scontrare con l’ira di Tina Cipollari, la quale si è duramente scagliata contro di lei, al punto che è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi.

Scontro tra Tina e Veronica

Nel corso della messa in onda di questo pomeriggio, la conduttrice ha aperto i battenti del talk show partendo da quanto accaduto nella precedente puntata. In tale occasione, la Burchielli era andata da Zarino per potergli parlare e capire se tra i due ci fosse la possibilità si costruire qualcosa di importante. La conversazione, però, non era andata esattamente nel migliore dei modi, sta di fatto che la questione è continuata nella puntata odierna.

La De Filippi ha annunciato l’ingresso di Alessandro in studio e subito dopo è avvenuto il caos. Tina Cipollari, infatti, ha aggredito pesantemente Veronica Burchielli lasciando basiti i telespettatori di Uomini e Donne. L’opinionista ha incominciato dicendo che la ragazza fosse una cretina e Maria non è riuscita a sedare la sua ira.

Il commento dei fan di Uomini e Donne

Dopo l’ennesimo insulto, la Burchielli ha mandato a quel paese l’opinionista scatenando in lei una reazione estrema. La donna, infatti, è tornata in studio come una furia ed ha detto che avrebbe preso per i capelli la tronista. A quel punto, la conduttrice si è alzata ed ha fatto il possibile per porre rimedio a quella situazione spiacevole. La rissa sfiorata tra Tina e Veronica a Uomini e Donne ha fatto il giro del web e gli utenti di Instagram non hanno potuto fare a meno di commentare.

La maggior parte delle persone ha reputato assurdo e inappropriato il comportamento della Cipollari che, ormai, si sta prendendo sempre più libertà. Altri, invece, si sono trovati d’accordo con l’opinionista, ma l’hanno accusata solo di aver esagerato con i toni.