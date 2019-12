Amici 19: i ragazzi protestano contro i professori, Giorgia in lacrime per Alessandra Celentano, Anna Pettinelli delusa da Skioffi

Dopo la puntata di sabato 14 dicembre la squadra di Gaia è stata convocata dalla commissione per le esternazioni fatte verso alcuni professori. Ecco che cosa è successo

Amici 19, daytime: la squadra di Gaia critica i professori

Sabato 14 dicembre c’è stata una puntata di Amici 19 in cui si è svolta la consueta sfida a squadre. Le due caposquadra, Gaia e Nyv, hanno schierato le esibizioni che ritenevano opportune per quella sfida e ha vinto la squadra di Nyv. Ebbene, dopo la puntata la squadra di Gaia si è ritrovata in una saletta a commentare quello che è successo.

Skioffi, in particolare, si è scagliato contro i professori di canto sostenendo che durante alcune esibizioni questi parlano tra di loro e non ascoltano chi hanno davanti. Il cantante era molto infastidito anche dal comportamento di Anna Pettinelli, la quale “ha sbuffato” diverse volte.

Così come Skioffi, anche Giorgia si è lasciata andare a qualche esternazione di troppo nei confronti di Alessandra Celentano. Nel confronto con i suoi compagni, Talisa ha fatto notare a Giorgia che l’insegnante non le dà nemmeno l’opportunità di farle cambiare idea. La ballerina, perciò, ha detto:

È ignorante. Questo non è insegnamento, non è essere maestra. A me di lei ormai non me ne frega più un c***.

Alessandra Celentano contro Giorgia, Anna Pettinelli delusa da Skioffi

Dopo qualche minuto i professori, che hanno visto dai monitor il comportamento dei ragazzi, hanno deciso di convocarli in una sala. Come potete bene immaginare, Alessandra Celentano ha rimproverato molto duramente Giorgia:

Sei molto volgare, scurrile, fuori luogo. Io qui sono un’insegnante e un giudice, tu non ti devi permettere di dire quelle cose. Se dovessi dire cosa penso di te come ballerina sarebbe terrificante.

Il confronto tra le due è andato avanti per un po’ fino a portare Giorgia a piangere e Veronica Peparini a intervenire, non del tutto a suo favore come ci si potrebbe aspettare:

Giorgia devi andare avanti, non devi mancare di rispetto, devi avere un certo modo ma a lei non piacerai mai per il suo prototipo di ballerino. Non ci si può fare niente. Tu concentrati su chi invece ti sostiene e basta.

Stash ha poi chiesto se ci fossero altri problemi e Skioffi ha esternato il suo pensiero. L’insegnante, ex concorrente del talent, ha spiegato che se a volte parlano tra di loro è solamente per avere un confronto su quello che stanno vedendo e ascoltando. Anna Pettinelli, tuttavia, si è risentita molto delle parole dette da Skioffi:

Hai detto delle frasi veramente brutte. Ma voi pensate che noi non siamo in grado di giudicarvi? Abbiamo tanta esperienza, ci bastano 30 secondi e invece vogliamo essere sicuri, ci confrontiamo, ci facciamo domande. Sono davvero molto delusa da quello che è successo.

Alla fine il cantante ha chiesto scusa, non volendo mancare di rispetto alla commissione. Sicuramente gli scontri e le discussioni all’interno della scuola di Amici 19 non sono finite qui. Voi che cosa ne pensate?