Uomini e Donne, la scelta di Veronica e le parole a Maria: ‘Spero di non averti delusa’

Veronica Burchielli ha fatto la sua scelta ed è uscita da Uomini e Donne con Alessandro. Ecco che cosa ha detto a Maria De Filippi prima di andare via e la risposta della conduttrice

Uomini e Donne: Veronica esce con Alessandro

Lunedì 16 dicembre è andata in onda una nuova puntata del trono classico dove è successo quello che nel web si sa già da un po’. Veronica Burchielli, infatti, aveva espresso la sua volontà di andare a parlare con Alessandro Zarino. Vi ricordate che cosa era successo?

Lui, sul trono, aveva instaurato un bel rapporto praticamente solo con Veronica e, quando lei ha deciso di presentargli i suoi nonni attraverso una videochiamata, lui è rimasto molto stupito.

In studio poi ha chiesto se ci fossero altre ragazze e Veronica ha deciso di andare via. Alessandro, per non perderla, ha deciso di sceglierla, lei ha detto di no e ha accettato la proposta di Maria De Filippi di sedersi sul trono.

Veronica, assalita dai dubbi e dal pensiero di Alessandro, ha deciso di richiamarlo in studio perché lui potesse corteggiarla. Lui, ovviamente, ha rifiutato. Lei, a quel punto, ha detto:

Il mio percorso qua dentro non ha senso senza di lui. Quindi se non vuole rimanere usciamo.

Alessandro è andato da Veronica e si sono abbracciati mentre lei è scoppiata a piangere.

Le parole a Maria: ‘Spero di non averti delusa’

Veronica, dopo l’abbraccio con Alessandro, ha confessato a Maria di aver fatto quello che si sentiva di fare, che forse le serviva una scusa per abbandonare l’orgoglio e andare da lui, ma lui le è mancato tanto. Quando l’ormai ex corteggiatrice e tronista si è avvicinata alla conduttrice per salutarla, le ha detto:

Maria, spero tanto di non averti delusa.

Maria, senza microfono, le ha sorriso e le ha detto: “Ma figurati“. Voi che cosa ne pensate? La scelta di Veronica vi ha deluso o vi ha fatto piacere?

L’attacco di Tina Cipollari

Se Maria si è dimostrata molto comprensiva per la situazione che si è creata tra Veronica ed Alessandro, dello stesso avviso non è stata di certo Tina Cipollari. L’opinionista si è scagliata duramente contro Veronica dicendole:

Sei una cretina, una falsa di m****, adesso ti tiro i capelli.

La reazione di Tina è stata talmente esagerata verso una ragazza di 21 anni, che la stessa conduttrice è intervenuta per rimproverarla. Poi, dal momento che Tina si avvicinava a Veronica con fare minaccioso, Maria ha dovuto anche lasciare le sue amate scale per mettersi tra le due. Alla fine non è successo nulla e Veronica, oltre a mandare l’opinionista “a quel paese” si è fatta solamente una risata.