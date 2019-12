Ascolti tv 16 dicembre: Barbara D’Urso stesa da Vessicchio e dai Rai Uno, nuovo flop di Live

Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 16 dicembre 2019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda l’ultima puntata dell’anno di Live Non è la D’Urso con Lady Cologno. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso la serie Ognuno è perfetto. Occhio anche agli ascolti del preserale con Conto alla Rovescia e L’Eredità e del pomeriggio con Barbara D’Urso. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di lunedì 16 dicembre 2019

Su Rai Uno Ognuno è Perfetto ha conquistato 4.617.000 spettatori pari al 20.7% di share. Canale 5 – dalle 21.43 all’1.20 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.080.000 spettatori pari al 13.1% di share. Rai Due Natale a Casa Battista ha interessato 1.270.000 spettatori pari al 5.6% di share. Italia 1 Pan – Viaggio sull’isola che non c’è ha intrattenuto 1.272.000 spettatori (5.5%).

Su Rai Tre Report ha ottenuto 2.073.000 spettatori pari all’8.9% (presentazione di 13 minuti: 1.356.000 – 5.1%). Rete 4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 979.000 spettatori con il 5.4% di share. La7 Grey’s Anatomy ha registrato 570.000 spettatori con uno share del 2.5% (presentazione di 24 minuti: 556.000 – 2.1%). Tv8 Spectre ha ottenuto 565.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni ha realizzato 290.000 spettatori con uno share dell’1.3%.

Gli ascolti dell’access prime time di lunedì 16 dicembre 2019

Su Rai Uno I Soliti Ignoti ottiene 5.562.000 spettatori con il 21.4%. Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.449.000 spettatori con uno share del 17.1%. Rai Due TG2 Post ha ottenuto 703.000 spettatori con il 2.7%. Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.444.000 spettatori con il 5.7%.

Su Rai Tre Rai Parlamento Speciale raccoglie 937.000 spettatori con il 3.9% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.706.000 spettatori pari al 6.6%. Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.457.000 individui all’ascolto (5.9%), nella prima parte, e 1.273.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.641.000 spettatori (6.4%). Tv8 Guess My Age ha divertito 649.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 519.000 spettatori con il 2%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.716.000 spettatori (22.6%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.396.000 spettatori (26.9%). Invece su Canale 5 Conto alla Rovescia – Presentazione ha raccolto 2.177.000 spettatori (13.9%) mentre Conto alla Rovescia ha interessato 3.256.000 spettatori (16.8%).