Una Vita, anticipazioni puntata di mercoledì 18 dicembre: Telmo racconta a Lucia la verità su Samuel

Appuntamento del mercoledì della soap opera spagnola di Canale 5

Ben ritrovati con nuovo spazio dedicato alla soap opera spagnola di Canale 5, Una Vita. La seguitissima soap opera ambientata ad Acacias, sembra proprio che per il momento non andrà in onda in prime time.

Cosa vedremo nel prossimo episodio che andrà in onda domani pomeriggio, mercoledì 18 dicembre 2019, subito dopo la serie Beautiful e prima de Il Segreto di Puente Viejo? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo dove troverete tutti le anticipazioni dettagliate.

Spoiler Una Vita: Padre Telmo rivela ogni cosa a Lucia

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Una Vita Acacias 38 in onda domani pomeriggio, mercoledì 18 dicembre 2019, svelano che Padre Telmo ascolterà una conversazione compromettente tra Jimeno e Samuel.

A quel punto il prete immediatamente racconterà ogni cosa a Lucia, ma la donna non solo non gli crederà ma deciderà di partire ugualmemnte con l’Alday. La cugina di Celia è consapevole del fatto che ci sia qualcosa sotto, ma per ora vuole dare ancora un pò di fiducia al fratello di Diego. Cosa accadrà? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la seguitissima soap opera spagnola di Canale 5.

Una Vita anticipazioni: Antonito e Lolita convolano a nozze grazie a Casilda

Finalmente il pubblico del nostro Paese della seguitissima serie Una Vita nelle prossime puntate assisterà ad un lieto evento. Infatti con l’arrivo del 2020 ci saranno parecchie novità, ma in particolare il matrimonio di due personaggi storici.

Stiamo parlando di Antonito Palacios e Lolita Casado che finalmente pronunceranno il fatidico “Sì lo voglio” davanti a Dio. Il figlio di Ramon e la domestica degli Alvarez Hermoso coroneranno il loro sogno d’amore, a seguito della partenza di Ceferino. Quest’ultimo, infatti, farà ritorno a Cabrahigo per merito della cameriera Casilda Escolano.