Marvel Cinematic Universe: annunciati nuovi arrivi

Kevin Feige ha annunciato buone nuove per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Se in questi anni l’universo cinematografico dedicato ai supereroi della Casa delle idee ci ha soddisfatto non poco, nel futuro prossimo assisteremo a qualcosa di mai visto in precedenza! Come leggiamo dal portale Tom’s Hardware Feige ha parlato dell’arrivo di un nuovo team supereroistico all’interno dell’MCU.

La scoppiettante news è stata resa nota dallo stesso produttore cinematografico nel corso del Comic Con tenutosi in Brasile. Il presidente dei Marvel Studios ha spiegato come il progetto in lavorazione sia qualcosa di ambizioso, ma che per avere il giusto successo dovrà essere portato avanti a poco a poco. Queste sarebbero state le parole di Kevin Feige riguardo la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe:

“Nell’MCU è tutto collegato, ma ci concentriamo davvero su un titolo cinematografico alla volta. Faremo il miglior film di Black Widow che potremo eventualmente fare, il miglior film degli Eternals, i migliori Shang-Chi, Doctor Strange, Thor, Captain Marvel, Black Panther, giusto? E continueremo ad evolvere le loro storie. E poi, sì, sarà divertente vederli riuniti in un piano più ampio. Cioè, ve lo prometto, la cosa è ben avviata”

Marvel Cinematic Universe: le new-entry della Fase 4

I fan del Marvel Cinematic Universe avranno l’opportunità di assistere nel corso della Fase 4 alle nuove gesta di eroi già conosciuti, affiancati da new-entry mai viste prima. Thor, Hulk, Hawkeye, Ant-Man e gli altri Avengers torneranno in azione per difendere la Terra da nuove terribili minacce dopo la sconfitta del perfido Thanos. Kevin Feige avrebbe inoltre dichiarato che

“Gli eterni sanno dell’esistenza degli Avengers, ma gli avengers non sanno dell’esistenza degli eterni”

Tale status quo è solo temporaneo e presto le cose potrebbero cambiare. Nel prossimo futuro assisteremo sicuramente all’incontro tra i più potenti eroi della terra e gli esseri semidivini. Al momento in cui scriviamo, non è dato sapere come si evolverà la vicenda. Il “crossover” Avengers-Eterni sarà sicuramente qualcosa di strabiliante che potrebbe addirittura eclissare i precedenti Infinity War e Endgame.

Una cosa è certa: il Marvel Cinematic Universe ha in serbo per noi eventi che non possiamo neanche minimamente immaginare. Fidiamoci degli sceneggiatori e degli altri addetti ai lavori. E non dimentichiamoci che dopo l’acquisto della Fox da parte della Disney, di carne al fuoco ce ne è tanta: grandi nomi quali Deadpool e gli X-Men sono destinati a debuttare all’interno dell’MCU, espandendo ulteriormente l’universo narrativo per la gioa di noi fan.