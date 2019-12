Il Segreto, anticipazioni puntata di mercoledì 18 dicembre: Donna Francisca scompare nel nulla

Appuntamento del mercoledì della soap opera iberica di Canale 5

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la soap opera che ha un grosso seguito in Italia e in Spagna scritta da Aurora Guerra. La programmazione prevede la messa in onda dal lunedì al venerdì e la domenica pomeriggio dopo Una Vita.

Cosa accadrà nella puntata prevista per domani pomeriggio, mercoledì 18 dicembre 2019 sulla rete ammiraglia Mediaset? Per scoprirlo leggete l’intero articolo dove troverete tutte le anticipazioni dettagliate e tanto altro ancora.

Spoiler Il Segreto: dov’è finita Donna Francisca Montenegro?

Gli spoiler sul nuovo episodio della soap opera iberica Il Segreto di Puente Viejo in onda domani pomeriggio, mercoledì 18 dicembre 2019, svelano che Raimundo Ulloa e Mauricio Godoy si metteranno sulle tracce di Donna Francisca. Ma il capomastro è l’ex oste non riusciranno a trovarla e di conseguenza inizieranno a pensare il peggio.

Subito dopo vedremo Prudencio Ortega e Lola sempre più distanti. Don Berengario sarà molto dispiaciuto per loro dato che prima erano molto uniti. Per questa ragione ammetterà di voler fare qualcosa per loro. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo vi consigliamo di continuare a guardare la telenovela iberica di Canale 5.

Il Segreto anticipazioni: Maria scopre di non poter più tornare a camminare

Maria tornerà a camminare con le sue gambe oppure no nel corso dei prossimi appuntamenti de Il Segreto? Nelle puntate in onda questa settimana il pubblico di Canale 5 vedrà il medico annunciare alla Castaneda che non potrà più utilizzare i suoi arti inferiori. Una tremenda notizia per la figlia di Emilia ed Alfonso, che a quel punto perderà tutte le sue speranze.

La ragazza si è trasferita a La Habana con Fernando per vivere in tranquillità, visto quanto sta succedendo nella guerra tra Donna Francisca, Severo Santacruz e Carmelo Leal. Non solo, qui Maria si è affidata al Mesia, che le ha promesso varie visite con dottori esperti. Ma nei prossimi giorni lo specialista le darà una notizia sconvolgente, ma in realtà è un combutta col figlio di Olmo.