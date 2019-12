Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata di mercoledì 18 dicembre: la confessione di Roberto ad Angela

Appuntamento del mercoledì con Il Paradiso delle Signore 4 Daily

Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Il Paradiso delle Signore 4, la serie che è ritornata sul piccolo schermo da quasi tre mesi. Cosa vedrà il pubblico nel terzo episodio settimanale trasmesso domani pomeriggio, mercoledì 18 dicembre 2019 su Rai Uno?

Ricordiamo che lo sceneggiato è tornato con nuove emozionanti puntate che hanno come protagonisti ma anche alcuni personaggi inediti. Naturalmente non stanno mancando i colpi di scena. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel 48esimo episodio che partirà alle ore 15:40 subito dopo il programma capitanato dalla napoletana Caterina Balivo.

Spoiler quarantottesima puntata de Il Paradiso delle Signore Daily

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, rivelano che Clelia sarà in Caffetteria quando si troverà davanti Luciano. Quest’ultimo lo informerà sulla sua decisione di rimanere al Paradiso per via del Natale. Tuttavia, per mettere le cose in chiaro, aggiungerà che non è nei suoi piani rimanere a lungo a Milano.

Nel frattempo Vittorio e Luciano dovranno trovare una soluzione differente perché lei ha intenzione di tornare nella Capitale. Agnese verrà a sapere che l’appartamento che Angela e Marcello hanno dovuto sgomberare a causa della mancanza di denaro per l’affitto è ancora vuoto. Quindi, gli consigliarà un inquilino fidato alla padrona di casa. Si tratta di Armando che è un uomo per bene e avrà fretta di trovare una sistemazione.

Il Paradiso delle Signore: Marcello si confida con Roberta

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore 4 in onda mercoledì pomeriggio 18 dicembre 2019, svelano anche che Riccardo annuncerà ad Angela la sua decisione. In pratica vorrà dare una mano a Marcello per comprare la Caffetteria.

Il giovane Barbieri, però, sarà abbastanza diffidente e non sa se fidarsi del sostegno finanziario offerto dal rampollo Guarnieri. Nel frattempo, Marcello dirà un segreto che riguarda il suo passato a Roberta. La Pellegrino ne resterà colpita perchè non si sarebbe mai aspettata una simile rivelazione.