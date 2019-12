‘Ti senti sto ca**o…’: Giulio Raselli insultato in studio, spoiler puntata odierna di Uomini e Donne

Secondo appuntamento settimanale del Trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata odierna del Trono classico di Uomini e Donne, svelano che Maria De Filippi farà entrare una nuova coppia ospite, ovvero Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La ragazza andrà immediatamente da Giovanna per abbracciarla e dirle che va pazza per lei.

Quest’ultima, avendo conosciuto Giulio, che la passata stagione era seduto al fianco a lei in qualità di corteggiatore di Giulia Cavaglià, penserà che lui sia molto interessato a lei. Quindi Giovanna dirà che ha capito che lui non è interessato a nessuna, mentre qui sembra che il Raselli voglia tornarsene a casa da solo.

Lui naturalmente negherà e si ritroverà in una posizione molto scomoda perchè gli andranno contro. Lorenzo dirà a Giovanna di dargli meno certezze, Gianni Sperti dirà che la ragazza è troppo intelligente per lui. La corteggiatrice insisterà nel voler andare via ma lui la bloccherà facendola danzare.

Uomini e Donne: il trono di Carlo

Gli spoiler della puntata odierna del Trono classico di Uomini e Donne, rivelano anche che si parlerà del Trono di Carlo. Il tronista non ha portato Bruna in esterna ma Jessica, per la quale prova una fortissima attrazione, ma niente di più.

Quando lei gli chiedera se è il caso di rimanere, il ragazzo dirà che per ora la risposta è sì. Ha fatto un’uscita Cecilia, i due sono complici e lei metterà il tronista a suo agio. Ma ha parlato per tutto il tempo a parlare male di Jessica che non sopporta e di Chiara che è come un soprammobile. Cecilia si aspettava che lui l’andasse a trovare di nuovo in hotel.

Ma il diretto interessato non lo ha fatto inviandole un messaggio di buonanotte tramite la redazione. L’esterna con Chiara è stata carina, vicini sotto un piumone, lei si è commossa perchè quella situazione l’ha messa in difficoltà e non è riuscita a farsi conoscere del tutto. Lui l’ha consolata e quasi baciata.