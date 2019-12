A Palermo l’antimafia si tinge di rosa. Tre imprenditrici combattono contro i boss dei pascoli

Quella delle sorelle Napoli è una sfida quotidiana contro i boss dei pascoli. Titolari di un azienda agricola di Mezzojuso, gestiscono 90 ettari di terra, un area molto appetibile per la mafia locale.

Tutto ha avuto inizio dopo la morte del padre nel 2006 con il quale ammistravano l’attività. I clan locali, confidando nella vulnerabilità emotiva delle sorelle e della madre Gina, volevano acquistare i loro terreni per pochi spiccioli. Il rifiuto categorico delle tre donne non è stato, però, accettato di buon grado da Cosa Nostra che è passata, così, alle minacce.

Da quel momento mandrie di bovini hanno, ripetutamente, invaso le loro piantagioni di grano e frumento al fine di danneggiarne la produzione.

“Seminiamo e non riusciamo più a raccogliere. Situazione economica? Un disastro. Prima producevamo 9 mila balle di fieno in 24 ettari, quest’anno invece appena 330 che non riusciamo a vendere perché nessuno le viene a comprare. Intorno a noi infatti c’è un sistema che ci ostacola”