Oroscopo Paolo Fox 17 dicembre: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 17 dicembre è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Siete curiosi di conoscere la vostra nuova situazione astrologica? Ecco le previsioni degli astri della giornata di martedì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 17 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Se ci sono cose a cui tenete tanto, non tiratevi indietro. In amore siete un po’ nervosi ma dovete avere pazienza. Se il vostro partner è lontano per motivi di lavoro, dovete attendere ancora un po’. Chi è impegnato sentimentalmente si annoia e ha bisogno di escogitare qualcosa di inedito.

Toro – Questo martedì è certamente migliore rispetto alle giornate precedenti. Se dovete parlare con una persona, affrontare delle prove o cercare altre soluzioni, questa è la giornata giusta. Spesso nella vostra storia d’amore s’intromettono impegni di lavoro, discussioni o questioni tra parenti. Non è colpa vostra se le cose non funzionano.

Gemelli – In questa giornata fate solo le cose più importanti, altrimenti rischiate di perdere la pazienza. Non avere più Giove in opposizione è un elemento di forza e di fortuna. Avete voglia di ricominciare e di rifare tante cose.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Avete un’ottima Luna nel vostro segno. Se a novembre avete vissuto momenti difficili, si spera che li abbiate superati. A fine mese arriverà tanta positività e saranno favoriti gli innamorati e i nuovi incontri.

Leone – Giornata positiva per i contatti di lavoro e in campo economico. Chi ha iniziato nella propria azienda una ristrutturazione, adesso pensa a nuove iniziative. L’amore, purtroppo, batte la fiacca: ci sono meno opportunità.

Vergine – In questo periodo potete sfruttare i grandi cambiamenti che sono in arrivo. Molti di voi hanno dovuto tagliare le spese. La situazione astrale è ottima ed entro fine anno arriveranno molte soluzioni. Vi sentirete più sereni e non avrete più la Luna contraria.

Previsioni di martedì 17 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È normale che in questo periodo vi sentite in collera. Se qualcuno cerca di farvi fare cose che non volete, allora diventate nervosi. Le coppie che si vogliono bene sentono il peso della lontananza. Non dovete pensare alle persone che vi hanno fatto del male, ma dovete vivere nuove amicizie.

Scorpione – In amore dovete fare attenzione a quello che capita nel weekend. La fine del 2019 può mettere in discussione alcuni rapporti. Recupero nel campo lavorativo. Periodo buono per ritrovare l’amore perso e per trovare un abbraccio di cui avete bisogno.

Sagittario – Almeno fino a domani vi conviene evitare scontri perché l’insoddisfazione potrebbe rendervi aggressivi. C’è qualcuno che vi fa arrabbiare e vi fa perdere tanto tempo. Nei prossimi due giorni dovete fare attenzione in amore, le stelle non sono contrarie ma il vostro umore può essere altalenante.

L’oroscopo di Paolo Fox del 17 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – Finalmente arriva qualche buona notizia. Questo privilegia le situazioni di lavoro che sono rimaste ferme nel mese scorso. Fra poco inizierà un ottimo periodo anche per i sentimenti. Chi vive una crisi, deve prendersi del tempo prima di decidere. Magari potreste perdonare una persona oppure innamorarvi di un’altra.

Acquario – In queste 48 ore dovete stare attenti alle finanze. State portando avanti delle spese maturate negli ultimi mesi. Per quanto riguarda l’amore, non dovete sottovalutare le nuove storie. Le coppie di lunga data avranno poca pazienza, questo perché si vuole ottenere il meglio.

Pesci – Giornata positiva. Coloro che aspettano delle risposte di lavoro potranno riceverle entro la fine di dicembre. Luna opposta crea tensioni nei rapporti. In amore, le ombre passate non torneranno mai più, ma non si esclude qualche discussione o un lieve distacco.