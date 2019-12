Grave lutto a Uomini e Donne: terribile incidenti stradali, muoiono un 17enne e un 22enne, l’annuncio su IG [FOTO]

Lutto per Luigi Mastroianni

Qualche ora fa un ex protagonista del Trono classico di Uomini e Donne è stato colpito da un gravissimo lutto. Stiamo parlando di Luigi Mastroianni che, attraverso il suo account IG ha riferito ai follower della perdita di due cari amici, di cui uno aveva soli 22 anni.

“Non si può morire così”,

ha esordito in questa maniera il dj catanese sul social network. Nella nottata il ragazzo ha ricevuto una tragica notizia: tra la giornata del 14 e quella del 15 dicembre 2019 sono morti due giovani che conosceva bene, delle vite spezzate a causa di due terribili incidenti stradali.

Due terribili incidenti provocano la morte di altrettanti giovani vite

Luigi Mastroianni si mostrato provato per quello che è successo nel suo paese d’origine, una notizia che ha sconvolto l’intera cittadinanza. Il paese in questione è Palagonia, un centro non molto grande e dove tutti si conoscono. Poi anche se era distrutto, attraverso il suo seguitissimo account IG ha provato a spiegare che non si può accettare una morte del genere come accaduto per i due amici.

Quest’ultimi avevano 17 e 22 anni. A quanto pare sono state due tragedie differenti, infatti uno è deceduto durante la notte a causa di un incidente stradale mentre era uscito da una serata in discoteca, l’altro invece durante un giro con la sua moto.

Lo sfogo social dell’ex tronista di U&D Luigi Mastroianni

L’ex tronista di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni, ha deciso di oscurare l’immagine del suo profilo IG per rispetto dei due ragazzi. Poi sempre sul social network con delle Stories, rivolgendosi ai suoi seguaci ha detto:

“Mi fa rabbia, mi fa rabbia perché ci sta tutto… il bicchiere, il divertimento, l’euforia per l’età… Però non si può morire a 17 e a 22 anni per queste caz….te. Non vale la pena perdere la vita per un sorpasso o per andare a 50 kmh in più“.

Ecco una Storia del dj catanese: