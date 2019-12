Oroscopo Branko di oggi 17 dicembre: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 17 dicembre annuncia novità a dir poco sorprendenti per molti segni zodiacali. I nativi dei Gemelli avranno la Luna storta, mentre per le persone dei Pesci sarà una giornata ostica. Nel dettaglio, le previsioni dei pianeti e delle stelle della giornata di martedì per tutti i simboli zodiacali.

Branko oroscopo 17 dicembre da Ariete a Gemelli

Ariete – Il solstizio avviene domenica 22 dicembre con Saturno quadrato in Capricorno, insieme a Plutone, Giove e Venere. Sarete capaci di risolvere situazioni ingombranti creatasi nel campo professionale. La salute va cercata con cautela. Chiudete con il passato.

Toro – Luna ultimo quarto è poco interessata alla vita sentimentale e non favorisce nessun tipo di incontro. Quando transita in Vergine, questa Luna porta positività nelle questioni finanziarie, nel campo lavorativo e nei beni di famiglia.

Gemelli – In questa giornata avete la Luna storta. Non riuscite a realizzare niente, nemmeno a ottenere ciò che vi spetta. Da giovedì mattina, la Luna in Vergine tocca la famiglia e salute. Avete problemi con i datori di lavoro, colleghi e collaboratori, ma anche gli estranei che s’intromettono nelle vostre cose. Per l’amore, dovete aspettare il 20 dicembre.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Venere offusca la vostra allegria e fino a venerdì ha da ridire tutto. Marte accende l’amore e vi rende molto vivaci. Luna forte in Vergine tocca il lavoro, studio, affari. Nelle collaborazioni c’è chi rispolvera gli errori commessi in passato. L’oroscopo di Branko vi consiglia di fare un ripasso sulle norme legali.

Leone – Noia nelle vita sentimentale. Ai giovani che cercano l’amore manca la spensieratezza. Tale mancanza è dovuta alla presenza di pianeti in Capricorno, Marte in Scorpione, Urano. Sono transiti importanti che toccano il lavoro e gli affari. La stagione autunnale si conclude con profitto.

Vergine – Ultima Luna del 2019 cambia fase e diventa ultimo quarto giovedì mattina. Ciò vuol dire che avrete un’ottima occasione per chiudere con qualcuno, cambiare sede, casa. Ogni novità decisa sarà fonte di orgoglio.

Previsioni di martedì 17 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Più si avvicina l’inverno più i pianeti diventano complicati. Venerdì, con Venere che passa in Acquario, parteciperete a novità, decisioni nel campo lavorativo, affari, carriera. In questo 2019 siete stati poco Bilancia, poiché siete stati più simili a Gemelli e Acquario, che fanno prevalere successo, profitto.

Scorpione – Nel 2020, Urano in Toro avrà un ruolo decisamente importante per il campo economico. Per le questioni che riguardano gli affari, chiedete aiuto agli esperti. Questo martedì è una giornata perfetta per gli incontri. Fino a venerdì conquisterete un amore.

Sagittario – Fino a domenica 22 dicembre, le stelle continueranno a favorire il vostro segno. Mercurio rende il lavoro più sopportabile e vi sprona a trascorrere momenti spensierati con gli amici. Alla domanda ‘Di che colore ha gli occhi il vostro amore?’, voi ci mettete un bel po’ a rispondere, anche se lo sapete.

L’oroscopo di Branko del 17 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questi ultimi giorni d’autunno approfittate per chiudere e poi aprire la nuova stagione della vostra vita. Il vostro segno ha delle qualità impossibili da sconfiggere. Anzi, da una sconfitta nasce una conquista. Venere vi fa compagnia fino al 20 dicembre.

Acquario – Luna in Vergine stimola ogni rinnovamento che volete fare prima della fine del 2019. Entro giovedì nasce ultimo quarto e s’intreccia con un positivo Mercurio. Ciò vuol dire che al primo posto ci sono lavoro, carriera e soldi. Giovedì la Luna transita in Bilancia, mentre Venere arriva nella giornata di venerdì.

Pesci – Giornata ostica a causa dell’ultima quarta fase lunare di quest’anno. Due-tre giorni di cautela. Salute da tenere sotto controllo, ma domenica avrete occasioni di ripresa, incontri, viaggi e contatti che rendono la vostra vita ancora più ricca. Le coppie durature trovano poco tempo per la loro relazione d’amore, ma volendo possono rimediare.