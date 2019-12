Uomini e Donne cancellato dal palinsesto di Canale 5: cosa cambia senza Maria De Filippi

Uomini e Donne va in pausa natalizia

Come ogni anno in questo periodo gran parte delle trasmissioni televisive vanno in pausa per via delle feste natalizie, tra queste anche Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi, infatti, chiuderà i battenti per questa fortunatissima edizione 2019 già da venerdì prossimo, con l’ultimo appuntamento.

Infatti osservando il palinsesto di Canale 5 vediamo che nella voce 14:45 non spunta più il programma col Trono classico ed over. Nella guida tv di Mediaset è previsto per lunedì 23 dicembre il film natalizio Natale a Bramble House. Quindi per ben due settimane in quella fascia oraria i vertici del Biscione trasmetteranno delle pellicole dello stesso genere. Ma quando tornerà U&D?

Quando ritorna in onda il dating show di Maria De Filippi?

Ora che sappiamo chi sostituire Uomini e Donne durante tutto il periodo natalizio, quando tonerà in onda il seguitissimo dating show di Maria De Filippi? Un quesito a cui abbiamo già la risposta pronta. La trasmissione di Queen Mary prenderà il via come tutti gli altri format della rete ammiraglia Mediaset ovvero dopo l’Epifania.

Quindi da martedì 7 gennaio 2020 i telespettatori potranno vedere le nuove avventure di dame e cavalieri per Il trono over, tronisti e corteggiatori per quello classico. In quell’occasione il pubblico dovrebbe assistere anche alla scelta di Giulio Raselli, sempre se si decida a farlo.

Gli ascolti del Trono classico e over di U&D

Un 2019 pieno di soddisfazioni per Uomini e Donne, il dating show che da più di 20 anni occupa la fascia oraria pomeridiana. Maria De Filippi può ritenersi molto fortunata, infatti ha sempre battuto la concorrenza, formata da Vieni da me e Il Paradiso delle Signore in onda su Rai Uno. C’è da dire, però, che il Trono over ha raggiunto dei picchi di share altissimi, soprattutto grazie ai siparietti e le liti tra Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Ma anche per il tira e molla tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che a quanto pare abbiano lasciato U&D. Mentre il Trono classico è caduto in un abisso, i troni fin’ora visti hanno deluso moltissimo le aspettative del pubblico. Queen Mary ricorrerà ai ripari? Intanto ha inserito Lorenzo Riccardi come opinionista.