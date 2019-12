Vessicchio contro Barbara D’Urso: “Sei stata radiata dall’ODG”, lei lo caccia (VIDEO)

Ieri, lunedì 16 dicembre, è andata in onda l’ultima puntata dell’anno di Live Non è la D’Urso. La conduttrice ha chiuso in bellezza questa stagione portando a casa, come sempre, buoni risultati. Ad ogni modo, la puntata di ieri è stata particolarmente animata specie per un lite furibonda avvenuta tra Sergio Vessicchio e Barbara D’Urso.

L’argomento del dibattito riguardava la tutela del genere femminile dalle offese misogine. Proprio a tale scopo, è stato affrontato il tema del giornalista radiato dall’Ordine dei giornalisti per aver pronunciato delle frasi estremamente forti e offensive. La situazione, però, è degenerata e la conduttrice ha perso completamente il lume della ragione.

Vessicchio accusa Barbara D’Urso di essere stata radiata dall’ODG

Non capita quasi mai di vedere Barbara D’Urso perdere il controllo della situazione, ma quello che ha detto ieri Sergio Vessicchio l’ha mandata nel pallone. Il protagonista era in collegamento per difendersi dalla decisione provenuta dall’Ordine dei giornalisti di radiarlo dall’albo. Nell’argomentare la sua versione dei fatti, però, l’ospite ha attaccato la padrona di casa dicendo che anche lei fosse stata radiata dall’ODG.

A quel punto, la D’Urso è diventata nera in volto ed ha zittito il suo ospite facendo chiarezza sulla questione. La donna ha detto che, per questioni legate alle pubblicità, ha riconsegnato il tesserino da giornalista, tuttavia, nel corso della sentenza sull’argomento, il giudice le diede ragione. Dopo aver chiarito questa cosa, però, la situazione è degenerata.

La conduttrice asfalta il suo ospite

Vessicchio ha incominciato ad offendere i programmi di Barbara D’Urso dicendo che fossero beceri e che con lui non attaccassero. L’ospite ha sbottato confessando che la conduttrice non lo voleva nella sua trasmissione perché sapeva che l’avrebbe fatta nera e l’avrebbe asfaltata. Lady Cologno ha provato con tutte le sue forze a restare calma onde evitare di fare una scenata ma, a seguito dell’ennesimo insulto, ha perso le staffe ed ha cacciato l’ospite dalla sua trasmissione.

La donna ha chiuso il collegamento bruscamente ed ha pronunciato una frase in dialetto napoletano: “Salutame a soreta”. A quel punto, il pubblico si è infuocato ed ha incominciato ad applaudire ed acclamare la padrona di casa che, dopo la sfuriata, ha riacquistato la calma e il sangue freddo che la contraddistinguono.