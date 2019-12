Antonella Clerici irriconoscibile, borse e occhiaie in viso: la foto senza trucco spiazza i fan

Antonella Clerici irriconoscibile senza trucco

L’ex presentatrice de La Prova del Cuoco nonostante l’esclusione dai palinsesti Rai, non ha mai perso il sorriso e la voglia di lavorare. Antonella Clerici è senza dubbio una delle conduttrici più amate e seguite in tv e la recente conduzione allo Zecchino D’Oro ha confermato quanto detto.

La mamma di Maelleoltre ad essere sempre impeccabile sul piccolo schermo non ha problemi a mostrarsi al naturale. Malgrado le critiche da parte di alcuni haters noi pensiamo che Antonellina sia bellissima così, anche senza un filo di trucco…

L’ex conduttrice de La Prova del cuoco criticata

Spesso, tutti noi siamo ossessionati dalla perfezione e dalla voglia di apparire. Se per alcune donne dello spettacolo farsi vedere senza trucco o magari di primo mattino sia un’eresia, Antonella Clerici non ha nessun problema. L’ex presentatrice de La Prova del Cuoco a 56 anni non ha nulla da invidiare a nessuno. La mamma di Maelle è perfetta e non è non deve dire affatto grazie alla chirurgia. (Continua dopo la foto)

Ovviamente, sotto ai suoi post pubblicati suoi social non mancano mai le critiche da parte di alcuni haters. Poco tempo fa, sotto un suo scatto al naturale qualcuno l’ha addirittura paragonata a Topo Gigio, a causa delle occhiaie. Per fortuna, però, in tanti apprezzano la sua naturale bellezza…

Brutte notizie per la presentatrice

A quanto pare, per l’ex conduttrice de La Prova del cuoco si mette male anche l’inizio del prossimo anno. Antonella Clerici oltre a presentare il noto programma culinario ogni anno è stata al timone di Sanremo Young. A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, la rete di Stato avrebbe cancellato dal palinsesto anche il talent show.

La conduttrice potrebbe tornare sull’Ariston però in una nuova veste. Pare che Amadeus l’abbia contattata per affiancarlo nella conduzione del Festival di Sanremo 2020. Sempre secondo i rumors, il direttore artistico sembra intenzionato ad avere accanto due conduttrici ogni sera e la prescelta almeno per ora pare sia proprio la Clerici.