‘Ha la faccia come una pagnotta…’: Jasmine Carrisi, la brutale offesa alla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso [FOTO]

Il lutto che ha colpito la famiglia Carrisi

La scorsa settimana la famiglia Carrisi è stata colpita da un gravissimo lutto. Come tutti ben sanno è venuta a mancare donna Jolanda Ottino, l’anziana madre di Al Bano. Quest’ultimo e la 96enne erano molto legati, infatti, tutte le volte il cantautore di Cellino San Marco nelle varie interviste ha detto che era lei la donna della sua vita.

Anche i follower dei social si sono stretti alla famiglia, mandando dei messaggi di cordoglio. Anche nel profilo IG di Jasmine Carrisi i suoi seguaci le hanno fatto le condoglianze, ma nello stesso tempo le sono arrivate delle nuove critiche sul suo aspetto fisico.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sempre nel mirino degli haters

Negli ultimi tempi Jasmine Carrisi non è stata particolarmente attiva sul suo account Instagram. Infatti, oltre a delle Stories che ricordavano la nonna Jolanda che è scomparsa da poco, la figlia di Loredana Lecciso non pubblica post dalla fine di novembre. L’ultima foto la ritrae in primo piano e, nonostante sono trascorse diverse settimane, i leoni da tastiera in questi giorni sono tornati all’attacco.

Da tempo la 18enne è criticata per il suo aspetto fisico, convinti che la ragazza sia ricorsa alla chirurgia estetica come la madre. Nei commenti si legge di tutto, dal fatto che si è rifatta le labbra e zigomi ad essere bruttina senza trucco. Addirittura certi hanno scritto che non la sua bellezza non si può paragonare mai a quella delle figlie di Al Bano e Romina Power. (Continua dopo il post)

Jasmine Carrisi offesa per il suo fisico

Di recente, però, sull’ultima foto postata da Jasmine Carrisi su Instagram si legge un commento molto cattivo. In questo caso l’hater l’ha ferita sul suo aspetto fisico, ovvero considerandola una ragazza cicciottella.

Nello specifico il detrattore ha scritto che la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha il viso come una pagnotta, ossia un pane bello grosso. Anche in questo caso la 18enne ha lasciato sorvolare non replicando. Settimane fa, però, era stata la madre a prendere le difese delle figlia tappando la bocca a tutti coloro che la offendevano in modo ingiustificato e gratuito. Ecco il commento in questione: