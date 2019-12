Spoiler trono over: Armando porta le prove del “tradimento” di Juan Luis, Gemma piange su Tina

Contrariamente a come spesso capita, per questa settimana, la registrazione del trono over di Uomini e Donne è avvenuta ieri, lunedì 16 dicembre e gli spoiler sono molto interessanti. La puntata è incominciata, come di consueto, con Gemma Galgani al centro dello studio. La conduttrice ha mostrato quanto fosse accaduto dopo la precedente puntata.

Gli animi, però, si sono presto infuocati nel momento in cui Armando ha portato le prove del flirt di Juan Luis con sua sorella e con una certa “Signora di Firenze”. La Galgani, allora, presa dallo sconforto, è scappata via e si è fatta consolare proprio da lei, Tina Cipollari.

Trono over: Armando e le prove contro Juan Luis

Come sempre, Il Vicolo della News ci segnala spoiler puntuali e minuziosi delle varie registrazioni di Uomini e Donne, questa volta è il caso del trono over. La scorsa puntata si concluse con pesantissime accuse di Armando contro Juan Luis. Il cavaliere asserì che il suo collega avesse avuto un flirt con sua sorella ed anche con un’altra signora di Firenze. Ebbene, se la volta precedente si era limitato solo alle parole, questa volta ha portato con sé le prove.

Il napoletano, infatti, ha mostrato gli audio e i messaggi in suo possesso che certificassero l’esistenza di un avvicinamento con sua sorella 44enne. Da tali prove si è evinto chiaramente che Juan Luis abbia provato a farle delle avances sfrontate, ricevendo da lei un secco rifiuto. Inoltre, Incarnato è passato alla questione “Signora di Firenze”.

Spoiler Uomini e Donne: Gemma disperata

In merito a questo argomento, Armando ha fatto vedere che Juan Luis si sia effettivamente autoinvitato a casa della donna. Dinanzi tutte queste accuse, il cavaliere non ha potuto fare a meno che limitarsi a dire che si trattasse solo di un’amicizia ma, ormai, la sua situazione sembra compromessa. Stando agli spoiler del trono over, infatti, Gemma Galgani è scoppiata in lacrime ed ha affermato di sentirsi usata.

Dopo poco tempo, è uscita dallo studio piangendo e la Cipollari l’ha seguita. La dama si è gettata su di un divano dietro le quinte ed ha incominciato a disperarsi sulla spalla della sua acerrima nemica. Tina, ovviamente, non ha potuto fare a meno di sdrammatizzare chiamando il medico.