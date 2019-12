Uomini e Donne registrazione 16/12: Armando e Veronica via insieme ma qualcosa va storto

Nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, Armando e Veronica si sono resi protagonisti di un gesto inaspettato. A seguito di alcune discussioni, i due protagonisti hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Stando a quanto emerso da Il Vicolo della news, infatti, dove le talpine svelano in anteprima quanto accade negli studi di Maria De Filippi, i due pare siano durati davvero pochissimo fuori dalle telecamere.

Uomini e Donne e la lite tra Armando e Veronica

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai, specie quando al centro dell’attenzione ci sono Armando e Veronica. I due stanno vivendo una relazione parecchio travagliata, fatta di alti ma anche di tantissimi bassi. A complicare ulteriormente le cose tra di loro pare ci sia anche lo zampino di Roberta, che tutti ricorderanno come quella che ha “sfasciato” la relazione tra Stefano e Pamela. Ad ogni modo, quando Maria De Filippi ha chiamato Incarnato al centro dello studio, lo hanno seguito a ruota sia Veronica sia Roberta.

Quest’ultima ha raccontato di essersi vista con il cavaliere partenopeo e la cosa non sta affatto bene alla sua rivale. I due, infatti, hanno incominciato a discutere e Armando l’ha accusata di volere l’esclusiva solo all’interno del programma. A suo avviso, infatti, la donna non sarebbe disposta a lasciare lo studio con lui.

La decisione inaspettata e il ripensamento

Proprio per dimostrargli il contrario, probabilmente, la dama ha accettato di uscire insieme al cavaliere. Amrando e Veronica, così, lasciano lo studio di Uomini e Donne, ma qualcosa è andato storto. Al termine della puntata, infatti, i due protagonisti rientrano in studio e spiegano di aver già discusso.

A quel punto la dama ha confessato di essersi sentita spinta a prendere una decisione forzata, per tale ragione, non è pronta a compiere un passo del genere. Armando, invece, l’ha accusata di voler semplicemente emulare Ida, ma di non essere affatto interessata a lui come vuole far credere. Nel corso del dibattito, Veronica confessa che tra i due c’è stato qualcosa di più di un bacio, ma ammette di aver voluto mantenere il silenzio per rispetto a suo figlio.

Questo è il post di Armando dopo quanto accaduto in studio: