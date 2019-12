Gravissimo lutto per Antonella Clerici, lo straziante saluto su IG: ‘Ciao Giuliano…’ [FOTO]

Grave lutto per Antonella Clerici, il messaggio su IG

Nelle ultime ore Antonella Clerici è stata colpita da un grave lutto. Purtroppo è venuto a mancare Giuliano, un suo compagno di classe del liceo classico di Legnano. A rendere nota la triste notizia è stata la stessa ex conduttrice de La prova del cuoco.

L’artista lombarda, infatti, nella serata di lunedì ha condiviso un post sul suo account Instagram che mostra una foto di gruppo. Uno scatto in bianco e nero che fa vedere la Clerici in età adolescenziale con altri ragazzi, tra cui il compianto amico. Il giorno seguente la compagna di Vittorio Garrone ha postato la stessa immagine ma tra le Stories di IG.

Il messaggio di cordoglio della Clerici per il suo ex compagno di liceo

Antonella Clerici si è mostrata molto dispiaciuta per la dipartita del suo ex compagno di liceo Giuliano. Per questo motivo, oltre alla foto descritta prima, l’ex conduttrice del cooking show di Rai Uno, La prova del cuoco, ha scritto un commovente e straziante messaggio da accompagnare all’immagine.

“Eravamo giovani e spensierati. Gli anni del liceo, degli spettacoli di fine anno, del tutto e’ possibile.Oggi, uno di noi, il più sorridente, ironico ci ha lasciati🙏🏽 il tempo corre veloce…. ciao Giuliano!”,

ha scritto la madre di Maelle. Ovviamente i numerosi follower della donna si sono stretti al suo dolore, lasciando dei likes al post e facendole le più sentite condoglianze. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici dice addio al talent show Sanremo Young

Stando ad alcuni rumors diffusi sul web, la Rai avrebbe definitivamente cancellato Sanremo Young dai palinsesti della prima rete della tv pubblica. Una notizia che avrebbe moltissimo amareggiato Antonella Clerici che l’anno scorso aveva condotto il talent show per ragazzini. L’artista lombarda, però, potrebbe tornare presto al Teatro Ariston ma in una nuova veste. Sembra che Amadeus l’abbia contattata per affiancarlo nella conduzione del Festival di Sanremo 2020 con Simona Ventura.