Uomini e Donne, anticipazioni: Armando smaschera Juan Luis, le prove che lo incastrano

Uomini e Donne: Armando porta le prove che incastrano Juan Luis

Lunedì 16 dicembre c’è stata una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Vi ricordate che cosa era successo nell’ultima puntata andata in onda? Armando e Juan Luis avevano avuto un bruttissimo litigio e Armando aveva fatto delle accuse ben precise. Secondo lui Juan non era lì per Gemma ma solamente per avere visibilità e soprattutto sentiva altre persone.

Ebbene, questa volta Armando ha portato in studio le prove. Da quello che si legge dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News il cavaliere ha mostrato a Tina e Gianni i messaggi e gli audio che Juan si è scambiato con sua sorella di 44 anni. Da quello che è emerso pare che Juan ci abbia provato molto chiaramente con lei e che al loro primo incontro abbia anche allungato le mani. La sorella di Armando non ha più voluto vederlo, ma Juan ha continuato a scriverle insistentemente.

Non solo. Armando ha portato anche le conversazioni con la famosa signora di Firenze ed è emerso che Juan e questa signora non sono amici, si sono conosciuti in chat e lui si è autoinvitato a casa sua. Infine, pare che Juan Luis abbia mentito anche sul suo lavoro in quanto non dentista, ma semplice tecnico.

La reazione di Gemma

Prima delle prove esibite da Armando, Gemma e Juan si erano seduti al centro dello studio per raccontare come sta andando avanti la loro storia. L’uomo ha raggiunto la dama a Torino in settimana e hanno dormito insieme. Tra loro, però, non è successo nulla. Lui si è addormentato e Gemma è rimasta sveglia tutta la notte a pensare come mai l’uomo non la desidera.

Dopo quello che è successo in studio Gemma ha ammesso a Maria di avere dei dubbi, anche perché lui le avrebbe detto che tra loro non c’è attrazione. Inoltre, le avrebbe proposto di andare a Napoli in giro per la città “per farsi vedere un po’”. La dama, dopo i suggerimenti di lasciare perdere questa storia, è andata dietro le quinte a piangere disperatamente.

Dal sito di gossip pare anche che Tina Cipollari l’abbia raggiunta e che Gemma si sia messa a piangere sulla sua spalla, appena prima che l’opinionista chiamasse, ovviamente, il dottore.