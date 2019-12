Simone Coccia, il fidanzato di Stefania Pezzopane ” Torno a fare lo spogliarellista”

A Live – Non è la d’Urso del 16 dicembre l’annuncio shock e i commenti alla bomba gossip scoppiata su Elena Morali

A quanto pare, Simone Coccia tornerà a lavorare come spogliarellista con un collega, esibendosi da gennaio o febbraio in nuove coreografie. Durante l’intervista a Live – Non è la d’Urso ha fatto questo annuncio shock, sconvolgendo la presentatrice e il pubblico in studio. Quando gli è stato domandato come la fidanzata, Stefania Pezzopane, avesse preso la notizia, ha risposto con candore:

“Bene, se io sono felice lo è anche lei”.

Il loro rapporto libero, sincero e un po’ sopra le righe aveva già colorato di rosa le pagine di gossip molte volte nel corso degli anni.

Simone Coccia ospite a Live – Non è la d’Urso presenta il collega Simone Arru

Intervistato dalla celebre conduttrice televisiva, Simone Coccia, fidanzato della politica Stefania Pezzopane ed ex concorrente del Grande Fratello, ha dichiarato di voler tornare al suo precedente impiego di spogliarellista.

Durante la trasmissione ha parlato del collega con cui lavorerà, Simone Arru, ballerino ed ex partecipante di Tu si que vales. La loro partecipazione alla fascia serale del programma era stata annunciata poche ore prima su Instagram e gli altri social network, quando Coccia ha scritto di essere pronto a presentarsi in studio. Barbara d’Urso si è complimentata per la nuova forma fisica del ballerino, che ha deciso di rimettersi in forma prima di tornare sul palco.

La lite con Elena Morali

Dopo aver discusso con Barbara d’Urso della sua nuova forma fisica e del desiderio di tornare a fare lo spogliarellista. Simone Coccia ha parlato dei recenti avvenimenti con Elena Morali, showgirl e partecipante al programma La pupa e il secchione e Il Grande Fratello. Pochi giorni fa, infatti, la donna l’aveva accusato di averle fatto delle avances durante la loro partecipazione al famoso reality show. Nonostante la sua storica relazione con Stefania Pezzopane.

In risposta, l’uomo ha commentato sui social network spiegando come la presa di posizione della donna fosse completamente inappropriata. Quindi vista la sua, a quanto pare vera, relazione clandestina con il produttore televisivo Daniele di Lorenzo, scoperta di recente. I due, secondo di Lorenzo, si sono frequentati in segreto per circa un anno durante il 2018, quando la showgirl era in crisi con il compagno Scintilla. A distanza di anni, Simone Coccia pare aver approfittato dell’ospitata presso il programma di Barbara d’Urso per commentare il comportamento della ex coinquilina al Grande Fratello.