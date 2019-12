Uomini e Donne, anticipazioni: tutto quello che è successo nella registrazione del 16 dicembre

Armando ha portato le prove contro Juan Luis, Armando e Veronica escono insieme per poi tornare subito dopo. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: Armando incastra Juan Luis

Il pubblico del trono over di Uomini e Donne è in attesa di vedere le prove che Armando ha promesso di portare in studio su Juan Luis. Il cavaliere sostiene da qualche tempo che Juan sia arrivato nel programma per prendere in giro Gemma. Armando, infatti, nella registrazione che si è svolta lunedì 16 dicembre ha portato a Tina e Gianni i messaggi che Juan si è scambiato con sua sorella, molto più giovane di lui.

Da quello che si legge su Il vicolo delle News pare che gli opinionisti abbiano confermato che da parte del corteggiatore di Gemma ci sia stato un approccio molto diretto e insistente nei confronti della sorella di Armando.

Ma non è finita qui. Armando ha detto che Juan ha mentito anche sul suo lavoro perché in realtà non è un dentista, ma un tecnico. E la signora di Firenze di cui si è parlato non è affatto una sua amica, ma un’altra conoscenza via chat dove Juan si è autoinvitato a casa sua.

Tra Juan e Gemma è finita?

Gemma ha raccontato che Juan è andato a casa sua a Torino in settimana e che hanno dormito insieme. Tuttavia, tra loro non è successo nulla. Lui le avrebbe anche detto che non sente attrazione, salvo poi invitarla a Napoli per farsi vedere un po’ in giro insieme. Maria De Filippi ha chiesto alla dama se pensa che lui la stia usando e lei ha detto di sì prima di uscire dallo studio in lacrime. Che cosa succederà adesso?

Armando e Veronica escono insieme ma…

Armando si è seduto al centro dello studio davanti a Veronica e Roberta. Un nuovo incontro con Roberta ha fatto arrabbiare molto Veronica. Armando, quindi, le ha proposto di uscire visto che tra loro c’è stato qualcosa di più di un bacio. Lei ha accettato ma a fine puntata sono rientrati in studio dicendo di avere litigato ancora. In tutto questo Roberta si è scagliata pesantemente contro Armando, convinta di essere stata presa in giro.

Le altre anticipazioni

Samuel ha iniziato a frequentare due signore con le quali è uscito lo stesso giorno. Con una c’è stato un bacio. Valentina sta continuando ad uscire con Erik e tra loro è scattato un bacio molto passionale. Tuttavia, non si sono ancora dati l’esclusiva.