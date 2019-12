Paolo Mari ex concorrente del Grande Fratello fa rivelazioni choc: “Mi fecero un tso e presi psicofarmaci, ma ora sto bene”.

Paolo Mari nudo al Grande Fratello, la confessione a Live – Non è la D’Urso: “Mi fecero un tso e presi psicofarmaci, ma ora sto bene”

Paolo Mari al Grande Fratello, il video di lui nudo rimane indimenticabile per tutti nella storia della televisione italiana. L’idraulico fu buttato fuori dal programma di 10 anni a causa del suo comportamento.

Ritorna dopo molto tempo nello schermo della televisione per dare la versione di cosa accadde quel giorno. Spiega alla D’Urso di aver avuto dei problemi, un disagio sociale che ha mostrato davanti a parecchia gente.

Racconta di essere stato seguito. Questa esperienza traumatica a livello mentale lo ha fatto escludere dal programma. Una settimana seguente è stato ricoverato con un l’azione del Tso perché era diventato molto aggressivo. Continua il racconto dicendo di aver sofferto di bipolarismo, rideva e poi all’improvviso gli accadeva qualcosa di inspiegabile nella sua mente.

Il ritorno di Paolo Mari su Facebook

Il ritorno del’ex concorrente del grande fratello Paolo Mari era giunto su Facebook con frasi assai forti. Il Dimari sostiene che fosse un percorso molto particolare. Ora sono quasi passati cinque anni che non assume più psicofarmaci, da questa esperienza ha imparato un lato buoi di se che sembra aver riuscito a controllare. Ora si ritiene un omo molto passionale. I racconti continuano con la sua vita privata.

Dice che nonostante tutti i problemi mentali è riuscito in tempo a fare tre splenditi figli a cui è molto legato in questi 10 anni. Le maggiori sono due femminucce che assomigliano alle rispettive madri, il terzo è un maschio. La primogenita è nata quando lui aveva 23 anni, invece gli ultimi due avuti dalla stessa compagna”.

Le parole di paolo Brosio su l’ex concorrente del grande Fratello

Resta un po’ spiazzato e senza parole il giornalista Paolo Brosio che fa evidenziare come Paolo Mari abbia sottolineato di aver messo al mondo 3 figli da diverse compagne dicendolo in modo del tutto naturale come se fare figli con persone diverse non ci sia nulla di male. Dopo tale affermazione Paolo Brosio si prende in modo improvviso del bacchettone dalla conduttrice di live, Barbara D’Urso.