Il Segreto trame 23-29 dicembre: Isaac e Elsa si sposano, Fernando minaccia Carmelo

Anche nel periodo natalizio la soap opera spagnola Il Segreto continuerà ad andare in onda, scopriamo quindi quali sono le trame delle puntate trasmesse dal 23 al 29 dicembre. Al centro dell’attenzione ci sarà, ovviamente, il matrimonio tra Isaac e Elsa. Dopo innumerevoli peripezie, infatti i due giovani riusciranno a coronare il loro grande sogno d’amore.

A scombussolare gli animi, però, ci saranno due avvenimenti molto interessanti. Il primo riguarderà l’uscita dall’ospedale di Carmelo, il quale verrà subito minacciato da Fernando. In secondo luogo, tutto il paesino sarà colpito da una violenta inondazione dai risvolti inaspettati.

Trame del Segreto: il matrimonio e le minacce

Le trame delle puntate de Il Segreto, in onda dal 23 al 29 dicembre, rivelano che, a seguito dell’incidente nel dirupo, che causerà la morte della perfida Antolina, Isaac e Elsa riusciranno a sposarsi. I due, però, onde evitare di gravare ulteriormente sulle finanze dei loro amici, decideranno di non effettuare nessun banchetto, ma di dare luogo solo alla cerimonia religiosa.

Nel frattempo, Carmelo uscirà dall’ospedale, ma per lui le cose non si metteranno affatto bene. Fernando, infatti, subito si recherà da lui per fargli visita e lo minaccerà con un coltello allo scopo che la loro versione dei fatti in merito all’incidente sia la medesima. L’uomo, ovviamente, asseconderà la volontà del Mesia. Quest’ultimo, inoltre, avrà uno scontro con Francisca.

Anticipazioni 23 29 dicembre: l’inondazione

La Montenegro, finalmente, gli paleserà tutto il suo dissenso nei confronti degli ultimi atteggiamenti assunti. In seguito sarà spinta da Raimundo a darsi una calmata onde evitare di inimicarsi Maria, che ormai sembra plagiata da Fernando. La povera fanciulla, infatti, si troverà “prigioniera” a casa del perfido uomo e sarà sempre più devastata dalle brusche ed invasive terapie dell’infermiera Dori.

In seguito, le trame de Il Segreto svelano che nelle puntate tra il 23 e il 29 dicembre gli abitanti saranno devastati da una violenta inondazione. Francisca e Raimundo proveranno a formare una squadra per poter arginare il problema. Carmelo, dal canto suo, si sentirà profondamente in colpa dal momento che è stato lui ad ordinare la costruzione del bacino idrico, il tutto solo per fare un dispetto alla Montenegro.