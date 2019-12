Uomini e Donne, anticipazioni: Gianni Sperti aveva ragione, Armando ha mentito di nuovo

Gianni Sperti aveva accusato più volte Armando di mentire in trasmissione. Pare che l’opinionista avesse ragione. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: Gianni Sperti contro Armando Incarnato

Chi segue Uomini e Donne sa che tra gli opinionisti e Armando Incarnato non c’è molta sintonia. Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati più volte contro di lui da quando è arrivato al trono over. Ma vi ricordate da che cosa è nata questa antipatia? Da quando Armando si è scontrato con Noel Formica.

Dopo una frequentazione di alcune settimane, il cavaliere ha confessato di non aver raccontato quello che è successo con la dama per coprirla, perché glielo aveva chiesto lei. Noel ha negato tutto e da quel momento non è stata data tanta fiducia ad Armando. Anche nelle ultime puntate è emerso che non aveva raccontato alla redazione di aver dormito con Valentina.

Per questi trascorsi, Gianni non ha creduto al racconto del cavaliere quando ha detto di aver visto Veronica in tarda serata e di averla baciata. L’opinionista ha espresso i suoi dubbi davanti al pubblico e a Maria De Filippi dicendo di non credere più a quello che Armando racconta in studio. Ebbene, aveva ragione Gianni. Ecco che cosa è successo nell’ultima registrazione.

Tra Armando e Veronica c’è stato di più

Armando e Veronica si sono limitati a raccontare che tra loro c’è stato solamente un bacio dopo due mesi di frequentazione. Questa versione è stata portata avanti per alcune puntate, anche se Armando, durante l’ultimo litigio, aveva fatto intendere che ci fosse qualcos’altro.

Infatti, nella registrazione che si è svolta lunedì 16 dicembre è emerso che tra loro non c’è stato un bacio, ma molto di più. Pare, secondo Il Vicolo delle News, che abbiano preferito mantenere il segreto per il figlio di lei. Ma come avrà reagito Gianni di fronte all’ennesima bugia di Armando? Non rimane che seguire le puntate per scoprirlo.

Armando e Veronica escono insieme, per poi tornare subito dopo

Dalle anticipazioni che si rincorrono sul web si sa che Armando e Veronica alla fine di un altro litigio sono usciti insieme dal programma. Tuttavia, inaspettatamente, a fine puntata sono rientrati dicendo di non aver fatto altro che litigare. Nessun lieto fine, insomma, per loro due che probabilmente smetteranno di vedersi. Voi che cosa ne pensate?